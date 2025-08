Satyapal Malik Dies: जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में दिल्ली के अस्पताल में निधन

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को निधन हो गया। मलिक 79 वर्ष के थे और लंबी बीमारी के बाद नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। उन्होंने दोपहर करीब 1 बजे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह किडनी संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे।

इससे पहले 8 जून को, सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया पर अपनी हालत "गंभीर" बताते हुए एक स्वास्थ्य अपडेट साझा किया था। एक दिन पहले, इस वरिष्ठ नेता ने एक्स पर पोस्ट किया था कि वह पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती हैं और किडनी संबंधी समस्याओं का इलाज करा रहे हैं।

मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के 10वें और अंतिम राज्यपाल रहे। उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था।

