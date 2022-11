पुलिस से मारपीट और बदसलूकी के आरोप में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान गिरफ्तार, जानें मामला

Highlights कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली पुलिस ने पुलिसकर्मियों से मारपीट और बदतमीजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कथित तौर पर शाहीन बाग इलाके में एक पुलिस अधिकारी को "दुर्व्यवहार" किया। दिल्ली पुलिस ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि कल तैय्यब मस्जिद इलाके के पास पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस कॉन्स्टेबल ने एक भीड़ को देखा।

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली पुलिस ने पुलिसकर्मियों से मारपीट और बदतमीजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कथित तौर पर शाहीन बाग इलाके में एक पुलिस अधिकारी को "दुर्व्यवहार" किया, जब उनसे राज्य चुनाव आयोग की अनुमति के बिना एक सभा आयोजित करने के लिए पूछताछ की गई थी।

Raids are going on for the arrest of the remaining accused who assaulted and misbehaved with police officers: Delhi Police — ANI (@ANI) November 26, 2022

आरोपी तैय्यब मस्जिद के सामने करीब 20-30 लोगों की सभा को संबोधित कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि

कल तैय्यब मस्जिद इलाके के पास पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस कॉन्स्टेबल ने एक भीड़ को देखा। कांग्रेस एमसीडी काउंसलर प्रत्याशी अरीबा खान के पिता आसिफ खान अपने समर्थकों के साथ सभा को संबोधित कर रहे थे।

#UPDATE | The main accused, former Congress MLA Asif Mohd Khan has been arrested. FIR registered at Shaheen Bagh Police Station. Two others Minhaaz and Saabir have also been detained while arresting the accused. Their role in the above FIR is being examined: Delhi Police — ANI (@ANI) November 26, 2022

पुलिस उपायुक्त (दक्षिणपूर्व) ईशा पांडे ने दावा किया कि जब सब-इंस्पेक्टर अक्षय ने खान से पूछा कि क्या उन्होंने बैठक के लिए अनुमति ली है, तो खान आक्रामक हो गए और उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए दो अन्य मिन्हाज और साबिर को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा कि उपरोक्त प्राथमिकी में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।

When the constable asked him for EC permission regarding the gathering, Asif Khan became aggressive & started misbehaving with him. Asif used abusive language & manhandled the constable. Complaint registered against Asif in PS Shaheen Bagh, investigation underway: Delhi Police — ANI (@ANI) November 25, 2022

घटना के संबंध में शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 186 और 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक ने दावा किया कि जब उन्हें पता चला कि दिल्ली नगर निकाय चुनाव में आप के उम्मीदवार ने वोट खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया है तो वह मस्जिद पहुंचे।

उन्होंने कहा, "जब मैंने इसका विरोध किया तो स्थानीय पुलिसकर्मियों ने मुझे सच बोलने से रोकने की कोशिश की।" घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आसिफ मोहम्मद खान को एक सभा को संबोधित करते हुए देखा जा सकता है, जबकि एक सब-इंस्पेक्टर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। 250 वार्डों के एमसीडी चुनाव के लिए चुनाव 4 दिसंबर को होगा और नतीजे 8 दिसंबर 2022 को घोषित होंगे।

