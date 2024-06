Passport Seva Divas: विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा ऐलान, 'पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन का समय होगा कम'

Highlights केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की बड़ी घोषणा अब पासपोर्ट बनवाने में नहीं लगेगा अतिरिक्त समय इसके लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय प्रदेश और केंद्र शासित राज्यों की पुलिस के साथ कर रहा काम

Passport Seva Divas: पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि अभी पासपोर्ट में लगने वाले समय यानी की पुलिस वेरिफिकेशन में कटौती करने की योजना पर काम जारी है। इसके साथ ही जल्द देशवासियों को इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि, इसे लेकर केंद्रीय मंत्रालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस फोर्स के साथ इसे लेकर काम भी कर रहा है कि पासपोर्ट डिलिवरी सिस्टम को सुदृढ़ और बेहतर बनाया जा सके। इस बात की जानकारी खुद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दी।

जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर कहा कि उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने और वैश्विक गतिशीलता को बढ़ाकर देश के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालें।

On the occasion of the 12th Passport Seva Divas, extend my greetings to all Passport Authorities in India and abroad. Commend their efforts in furthering our mission of a citizen centric foreign policy. #TeamMEA reaffirms its commitment to make our passport services more… pic.twitter.com/5QFUZH0JcR