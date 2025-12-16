दिल्ली-आगरा एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से भीषण हादसा, बसों और कारों में लगी आग; 4 की मौत

Delhi-Agra Expressway Accident: 16 दिसंबर की सुबह मथुरा में दिल्ली-आगरा एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण सात बसों और तीन कारों की टक्कर में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा खराब विजिबिलिटी के कारण हुआ, जिससे कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर के बाद यात्रियों से भरी कई बसों में आग लग गई।

इस भीषण हादसे की जानकारी देते हुए, SP मथुरा ग्रामीण, सुरेश चंद्र रावत ने बताया, "यह हादसा एक्सप्रेसवे के आगरा-नोएडा लेन पर माइलस्टोन 127 पर हुआ। तीन कारों की टक्कर हुई, जिसके बाद सात बसें उनसे टकरा गईं, जिनमें से 1 रोडवेज बस है और बाकी छह स्लीपर बसें हैं।"

#WATCH | Mathura, UP | DM Chandra Prakash Singh says, "A serious accident occurred at the 127-mile mark on Yamuna Expressway, where 5 buses and 2 cars collided and caught fire, resulting in 25 injuries and 4 deaths. The Chief Minister immediately took notice of the incident and…

उन्होंने आगे बताया कि मौके पर 11 फायर टेंडर मौजूद हैं और आग पर अब काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा, "अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं। बचाव कार्य जारी है।"

घटना के बारे में बताते हुए एक चश्मदीद ने कहा, "एक हादसा हुआ और करीब 3-4 बसों में आग लग गई... जब हादसा हुआ तो मैं सो रहा था। बस पूरी तरह भरी हुई थी। सभी सीटें भरी हुई थीं। हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ।"

#WATCH | Mathura, UP | An eye-witness says, "We were going to Delhi and there... There was low visibility and there was a sudden loud sound. We saw the buses were colliding one by one... When the bus caught fire, people were running and trying to escape... One of my family…

सीएम योगी ने की मुआवजे की घोषणा

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों को उचित मेडिकल इलाज सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

