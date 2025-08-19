दिल्ली पर मडंरा रहा बाढ़ का खतरा, यमुना का जलस्तर बढ़ा, जानें कितने सुरक्षित आप?

Yamuna Water Level: पहाड़ों पर बारिश की वजह से अब मैदानों में उसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निवासियों को आश्वासन दिया कि इस मौसम में राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक बाढ़ नहीं आएगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कोई भी जलभराव बाढ़ के मैदानों तक ही सीमित रहेगा और शहर सुरक्षित क्षेत्र में रहेगा।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 18 अगस्त की दोपहर 2 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 205.36 मीटर तक पहुँच गया, जो खतरे के निशान को पार कर गया। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के साथ, गुप्ता ने नदी के किनारे प्रमुख स्थानों, जैसे असिता घाट, यमुना छठ घाट और नियंत्रण कक्ष, पर बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्यों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर 14 नावें तैनात की गई हैं।

#WATCH | Delhi: River Yamuna flows above the danger mark after all 18 gates of the Hathinikund Barrage in Haryana's Yamunanagar were opened two days ago. Visuals from Old Yamuna Bridge. pic.twitter.com/vCjj64EWMR — ANI (@ANI) August 19, 2025

2023 की बाढ़ को याद करते हुए, जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना पड़ा था, गुप्ता ने कहा कि इस साल की तैयारियाँ काफ़ी अलग थीं। उन्होंने कहा, "उस समय नालों की सफाई और बैराजों का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था, यहाँ तक कि आईटीओ बैराज के गेट भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन इस बार, छह महीने के लगातार काम के बाद, सभी गेट खोल दिए गए हैं और नालों की सफाई कर दी गई है, जिससे क्षमता बढ़ गई है।"

पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, और एमसीडी सहित विभागों ने नालों की सफाई की है और पंप हाउस तथा मोबाइल पंप तैनात किए हैं। निचले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सतर्क कर दिया गया है और निकासी व्यवस्था तैयार कर ली गई है। गुप्ता ने ज़ोर देकर कहा कि पानी को मुख्य सड़कों तक पहुँचने और यातायात बाधित होने से रोकने के लिए नियामक पूरी तरह से कार्यरत हैं।

#WATCH | Mathura, Uttar Pradesh | "Water is flowing continuously into River Yamuna from behind and all 21 gates at Gokul Barrage have been opened... The danger level here is 179 and right now the water level is at 164.4...", says Satyendra Singh, Jr Engineer at Gokul Barrage https://t.co/4nAEJBitILpic.twitter.com/bNsP5tVo9H — ANI (@ANI) August 18, 2025

पूर्वी ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय में एक केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो सभी नागरिक एजेंसियों के लिए समन्वय केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अलावा, जल स्तर और बाढ़ संभावित क्षेत्रों की चौबीसों घंटे निगरानी के लिए 15 वायरलेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों को आश्वस्त किया: "सभी विभाग चौबीसों घंटे सतर्कता से काम कर रहे हैं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।"

Web Title: Flood threat looms over Delhi Yamuna water level rises know how safe are you