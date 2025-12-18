Flight Advisory: दिल्ली में घने कोहरे से उड़ाने प्रभावित, इंडिगो समेत एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

By अंजली चौहान | Updated: December 18, 2025 11:20 IST2025-12-18T11:16:31+5:302025-12-18T11:20:09+5:30

Flight Advisory: दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने सुबह 4:30 बजे जारी एक यात्रा सलाह में कहा कि घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई थी, जिसके चलते विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एलवीपी (LVP) सिस्टम को सक्रिय किया गया। साथ ही, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सलाह जारी होने के समय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं सामान्य रूप से चल रही थीं।

Flight Advisory: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार, 18 दिसंबर की सुबह घने कोहरे और धुंध के साथ हुई है। कम विजिबिलिटी के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने गुरुवार सुबह घने कोहरे की स्थिति के बीच यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें यात्रियों को चेतावनी दी गई कि कम विजिबिलिटी प्रक्रियाएं (LVP) लागू की गई हैं, जबकि उड़ान संचालन बिना किसी बड़ी बाधा के जारी रहा।

सुबह 4.30 बजे जारी एक यात्रा एडवाइजरी में, दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि कोहरे वाले मौसम ने विजिबिलिटी के स्तर को काफी कम कर दिया है, जिससे विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए LVP को सक्रिय किया गया है। साथ ही, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब एडवाइजरी जारी की गई थी, तब हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही थीं।

दिल्ली हवाई अड्डे पर कम विजिबिलिटी प्रक्रियाएं जारी हैं। सभी उड़ान संचालन वर्तमान में सामान्य हैं। 

एक्स पर पोस्ट की गई एडवाइज़री में कहा गया है, "यात्रियों से अनुरोध है कि अपडेटेड फ्लाइट जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।"

एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों से कहा कि वे डिपार्चर और अराइवल के बारे में लेटेस्ट जानकारी के लिए अपनी-अपनी एयरलाइंस के संपर्क में रहें, क्योंकि मौसम की स्थिति शेड्यूल पर असर डाल सकती है। गुरुवार सुबह दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के बीच, स्पाइसजेट, एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई एयरलाइंस ने भी ट्रैवल एडवाइज़री जारी कीं, जिसमें यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने को कहा गया।

अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में, स्पाइसजेट ने यात्रियों को बताया कि दिल्ली में घने कोहरे की स्थिति के कारण सभी डिपार्चर, अराइवल और उनकी बाद की फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी कि वे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए नियमित रूप से अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें। 

एयर इंडिया ने भी अगले कुछ दिनों में संभावित खराब विजिबिलिटी की स्थिति के बारे में चेतावनी देते हुए एक एडवाइज़री जारी की। 

एयरलाइन ने कहा कि इससे दिल्ली में उसका प्राइमरी हब, साथ ही उत्तरी और पूर्वी भारत के कुछ अन्य एयरपोर्ट और कुछ अतिरिक्त शहर प्रभावित हो सकते हैं। नेशनल कैरियर ने कोहरे से होने वाली रुकावटों के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया। उसने कहा कि यात्रियों को ज़रूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था करने में मदद करने के लिए चौबीसों घंटे सहायता प्रदान की जाएगी।

एयर इंडिया की 'FogCare' पहल के तहत, जिन यात्रियों की फ्लाइट्स में देरी हो सकती है, उन्हें उनके मोबाइल फोन पर पहले से अलर्ट मिलेंगे। इसके अलावा, प्रभावित यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी फ्लाइट बदलने या अपनी बुकिंग का पूरा रिफंड लेने का विकल्प दिया जाएगा। 

इंडिगो ने एक्स पर एक पोस्ट में चंडीगढ़ में कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावटों के संबंध में एक एडवाइज़री जारी की। एयरलाइन ने कहा, "एहतियात के तौर पर, सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए पूरे दिन कुछ फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं," साथ ही यात्रियों को सलाह दी कि वे यात्रा के लिए अतिरिक्त समय दें और ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए पहले से अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करें। 

ये एडवाइज़री ऐसे समय में आई हैं जब दिल्ली बढ़ते प्रदूषण के स्तर और लगातार स्मॉग से जूझ रहा है। गुरुवार सुबह दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में घना स्मॉग छाया रहा, राजधानी में हवा की गुणवत्ता में और गिरावट देखी गई क्योंकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 356 दर्ज किया गया। 

दिल्ली में 39 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से चार ने 'गंभीर' श्रेणी में AQI रीडिंग दर्ज कीं, जबकि कई अन्य इसी रेंज के करीब थे, जो पूरे शहर में खतरनाक हवा की स्थिति के बने रहने को दर्शाता है। दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों और NCR में घने स्मॉग के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, जिससे सड़कें, रिहायशी इलाके और पब्लिक स्पेस स्मॉग की चपेट में आ गए। इससे रोज़ाना की आवाजाही पर असर पड़ा और निवासियों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गईं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के SAMEER ऐप के डेटा से पता चला कि गुरुवार सुबह 7 बजे दिल्ली का AQI 358 रिकॉर्ड किया गया।

