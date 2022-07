Monkeypox in India: देश में मंकीपॉक्स का पहला मामला आया सामने, यूएई से केरल लौटे शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव

Highlights व्यक्ति को मंकीपॉक्स के लक्षण दिखने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने बताया- रोगी काफी स्थिर है, और सभी नब्ज सामान्य हैं

तिरुवनंतपुरम: केरल में मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आया है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। वीणा जॉर्ज के मुताबिक विदेश से लौटे एक व्यक्ति को मंकीपॉक्स के लक्षण दिखने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच किए जाने पर उस व्यक्ति में मंकीपॉक्स की पुष्टि हुई है। इससे पहले केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि मंकीपॉक्स के लक्षण वाले एक व्यक्ति के नमूने एकत्र किए गए हैं और जांच के लिए नमूनों को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजा गया है।

वीणा जॉर्ज ने कहा कि उस व्यक्ति में मंकीपॉक्स के लक्षण दिखे और वह विदेश में मंकीपॉक्स के एक मरीज के निकट संपर्क में था। केरल में मंकीपॉक्स का यह पहला मामला सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार मंकीपॉक्स जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला वायरस है। मंकीपॉक्स के लक्षण चेचक के रोगियों में देखे गए लक्षणों के समान लक्षण होते हैं। हालांकि इसका संक्रमण चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केरल के स्वास्थ्य विभाग ने मंकीपॉक्स पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रोगी काफी स्थिर है, और सभी नब्ज सामान्य हैं। प्राथमिक संपर्कों की पहचान की जाती है - उनके पिता, माता, टैक्सी चालक, ऑटो चालक, और उसी उड़ान के 11 यात्री जो बगल की सीटों पर थे।

A Monkey Pox positive case is reported. He is a traveller from UAE. He reached the state on 12th July. He reached Trivandrum airport and all the steps are being taken as per the guidelines issued by WHO and ICMR: Kerala Health Minister Veena George pic.twitter.com/oufNR7usLN