जम्मू-कश्मीर: वैष्णो देवी भवन के पास दुकान में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

कटरा: जम्मू-कश्मीर में कटरा में वैष्णो देवी भवन के पास स्थित एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली है। दुकान में आग लगने से पूरी दुकान जलकर खाक हो गई, दुकान में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही आनन-फानन में आग बुझाने के लिए प्रयास शुरू हो गए। जानकारी के मुताबिक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे में अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है।

Katra, J&K | A fire broke out in a store near Mata Vaishno Devi Bhawan today. The fire was later doused and no casualty was reported pic.twitter.com/CKtKSbrz6S