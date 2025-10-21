Delhi Fire: संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 2 इमारतों में लगी भीषण आग, दमकल की 40 गाड़ियां मौके पर मौजूद

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 21, 2025 13:12 IST2025-10-21T13:10:24+5:302025-10-21T13:12:08+5:30

Delhi Fire:आग ने लगभग 1000 वर्ग मीटर के दो गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग के उपकरण रखे हुए थे। आग बुझाने का काम अभी जारी है।

Fire breaks out in two buildings in Delhi Sanjay Gandhi Transport Nagar 40 fire tenders rushed to the spot | Delhi Fire: संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 2 इमारतों में लगी भीषण आग, दमकल की 40 गाड़ियां मौके पर मौजूद

Delhi Fire: संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 2 इमारतों में लगी भीषण आग, दमकल की 40 गाड़ियां मौके पर मौजूद

Delhi Fire: उत्तर-पश्चिम दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में सोमवार देर रात को अगल बगल स्थित दो इमारतों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों ने दमकल की 40 गाड़ियां मौके पर भेजीं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि लगभग 1000 वर्ग मीटर में फैले अगल बगल स्थित दो गोदामों में आग लगने की सूचना देर रात एक बजकर 25 मिनट पर मिली और फिर दमकल वाहन मौके पर भेजे गए।

उन्होंने बताया कि अग्निशमन अभियान जारी है। अधिकारी ने कहा, ‘‘गोदामों में एक बेसमेंट, भूतल और पहली मंजिल है। हमने दमकल की 40 गाड़ियां मौके पर भेजीं। गोदामों में ऑटोमोबाइल मरम्मत के उपकरण रखे हुए थे।’’ 

Web Title: Fire breaks out in two buildings in Delhi Sanjay Gandhi Transport Nagar 40 fire tenders rushed to the spot

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Delhi Fire ServiceDelhi Fire ServiceFire Accidentअग्निकांडदिल्ली