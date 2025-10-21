Delhi Fire: संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 2 इमारतों में लगी भीषण आग, दमकल की 40 गाड़ियां मौके पर मौजूद

Delhi Fire: उत्तर-पश्चिम दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में सोमवार देर रात को अगल बगल स्थित दो इमारतों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों ने दमकल की 40 गाड़ियां मौके पर भेजीं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि लगभग 1000 वर्ग मीटर में फैले अगल बगल स्थित दो गोदामों में आग लगने की सूचना देर रात एक बजकर 25 मिनट पर मिली और फिर दमकल वाहन मौके पर भेजे गए।

#WATCH | Delhi: A fire broke out late last night in a building in Delhi's Sanjay Gandhi Transport Nagar. 27 fire tenders rushed to the spot. The fire has not yet been completely extinguished. pic.twitter.com/j8gBMpLpCv — ANI (@ANI) October 21, 2025

उन्होंने बताया कि अग्निशमन अभियान जारी है। अधिकारी ने कहा, ‘‘गोदामों में एक बेसमेंट, भूतल और पहली मंजिल है। हमने दमकल की 40 गाड़ियां मौके पर भेजीं। गोदामों में ऑटोमोबाइल मरम्मत के उपकरण रखे हुए थे।’’

