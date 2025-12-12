West Bengal: दक्षिण कोलकाता के बाजार में लगी भीषण आग, 40 दुकानें जलकर हुईं खाक
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 12, 2025 12:38 IST2025-12-12T12:38:02+5:302025-12-12T12:38:15+5:30
West Bengal:बाजार की संकरी बनावट के कारण आग तेजी से फैल गई। एक अधिकारी ने बताया, ‘‘शीतलन (कूलिंग) प्रक्रिया जारी है
West Bengal: दक्षिण कोलकाता के रामगढ़ स्थित एक बाजार में बृहस्पतिवार देर रात आग लग गई, जिससे करीब 40 दुकानें जलकर खाक हो गईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घनी आबादी वाले इलाके में कई दुकानों में देर रात करीब डेढ़ बजे आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग बुझाने में दमकल की सात गाड़ियों को करीब दो घंटे का समय लगा।
उन्होंने बताया कि घटना में अब तक किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है, हालांकि बाजार में लगभग 40 दुकानें जलकर नष्ट हो गई हैं। बाजार की संकरी बनावट के कारण आग तेजी से फैल गई। एक अधिकारी ने बताया, ‘‘शीतलन (कूलिंग) प्रक्रिया जारी है। आग लगने का वास्तविक कारण अभी पता नहीं चल पाया है।’’
STORY | Fire breaks out at south Kolkata market, 40 shops gutted— Press Trust of India (@PTI_News) December 12, 2025
A fire broke out at a market in south Kolkata’s Ramgarh in the early hours of Friday, gutting around 40 shops, officials said.
READ: https://t.co/dzadZIX6f0pic.twitter.com/hqxHpBTxKW