"आखिरकार, मीरवाइज उमर फारूक 'आजाद' हुए", महबूबा मुफ्ती ने कहा

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि मीरवाइज उमर फारूक जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा वर्षों तक अपनी हिरासत से रखने से इनकार करने के बाद आखिरकार आजाद हो गये हैं।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये एक पोस्ट में कहा, "आखिरकार मीरवाइज उमर फारूक अपनी नजरबंदी के बारे में उपराज्यपाल प्रशासन के वर्षों के इनकार के बाद आजाद शख्स की तरह चलेंगे। मुस्लिम धर्म प्रमुख के रूप में पूरे जम्मू-कश्मीर में उनका बहुत सम्मान किया जाता है। दुर्भाग्य से उनकी रिहाई का श्रेय लेने के लिए भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई है।"

