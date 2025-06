एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कपः 24 टीम और 6 ग्रुप, 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में आयोजन, चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ टीम इंडिया

Highlights FIH Hockey Men's Junior World Cup: एफआईएच जूनियर हॉकी विश्व कप की ओर यात्रा शुरू कर रहे हैं। FIH Hockey Men's Junior World Cup: एफआईएच रणनीति का हिस्सा है और टूर्नामेंट दिशा में पहला कदम होगा। FIH Hockey Men's Junior World Cup: फाइनल में फ्रांस को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड सातवां खिताब जीता था।

FIH Hockey Men's Junior World Cup: मेजबान भारत को शनिवार को एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के पूल बी में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, चिली और स्विट्जरलैंड के साथ रखा गया है जिसका आयोजन इस साल 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में किया जाएगा। टूर्नामेंट के लिए ड्रॉ समारोह यहां एफआईएच मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस चरण में पहली बार 24 टीमें भाग लेंगी। पूल ए में जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और आयरलैंड जबकि पूल सी में अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, जापान और चीन शामिल हैं।

Following the draw ceremony earlier today, we are glad to reveal the six Pools for the upcoming expanded FIH Hockey Men’s Junior World Cup Tamil Nadu 2025, which will feature 24 teams for the very first time!



Full story 👇@TheHockeyIndia



#JWC2025#RisingStars — International Hockey Federation (@FIH_Hockey) June 28, 2025

FIH Hockey Men's Junior World Cup:

1. पूल ए-जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और आयरलैंड

2. पूल बी- भारत, पाकिस्तान, चिली और स्विट्जरलैंड

3. पूल सी-अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, जापान और चीन

4. पूल डी-स्पेन, बेल्जियम, मिस्र और नामीबिया

5. पूल ई-नीदरलैंड, मलेशिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया

6. पूल एफ-फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और बांग्लादेश।

पूल डी में स्पेन, बेल्जियम, मिस्र और नामीबिया जबकि पूल ई में नीदरलैंड, मलेशिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया शामिल हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और बांग्लादेश पूल एफ में हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच के अध्यक्ष तैयब इकराम ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और हॉकी इंडिया के महानिदेशक आरके श्रीवास्तव के साथ ड्रॉ समारोह में भाग लिया।

Pools drawn. Challenges set.

And the road to the FIH Hockey Men’s Junior World Cup, Tamil Nadu 2025 begins! 🏑



India has been placed in Pool B alongside Chile, Pakistan and Switzerland for the FIH Hockey Men’s Junior World Cup, Tamil Nadu 2025. 🏆



FIH President Dato Tayyab… pic.twitter.com/nISPGprUmD — Hockey India (@TheHockeyIndia) June 28, 2025

इकराम ने एक बयान में कहा, ‘‘बहुत खुशी की बात है कि हम पहली बार 24 टीमों वाले एफआईएच जूनियर हॉकी विश्व कप की ओर यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह उभरते देशों सहित सभी देशों के युवाओं को सशक्त बनाने की एफआईएच रणनीति का एक हिस्सा है और यह टूर्नामेंट इस दिशा में पहला कदम होगा। ’’

The stage is set for the FIH Hockey Men's Junior World Cup, Tamil Nadu 2025! 🏑



Watch the live pool draw and see the action unfold.



The pool draw begins at 2.30 PM IST. ⏰



Click the link below to watch it live.https://t.co/gW29UllKHp#HockeyIndia#IndiaKaGame

हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ ने कहा, ‘‘आज हॉकी की दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि हम 24 देशों की भागीदारी वाले पहले एफआईएच जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए पूल ड्रॉ कर रहे हैं। ’’ जर्मनी मौजूदा जूनियर पुरुष विश्व चैंपियन है जिसने 2023 चरण के फाइनल में फ्रांस को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड सातवां खिताब जीता था।

