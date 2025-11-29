"इतने लगाएंगे जूते शक्ल भूल जाओगी अपनी तुम": महिला एसआई ने वृद्ध महिला से की बदजुबानी | Viral VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: November 29, 2025 22:44 IST2025-11-29T22:44:53+5:302025-11-29T22:44:53+5:30
यह घटना कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है। वीडियो में एसआई उमा अग्रवाल महिला को जूते से पीटने की धमकी देती दिख रही हैं।
उन्नाव: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने यूपी पुलिस की इमेज खराब कर दी है। चौंकाने वाले वीडियो में एक महिला सब-इंस्पेक्टर (SI) ड्यूटी के दौरान एक बुज़ुर्ग महिला के साथ कथित तौर पर बदतमीज़ी करती दिख रही है। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है। वीडियो में एसआई उमा अग्रवाल महिला को जूते से पीटने की धमकी देती दिख रही हैं।
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एसआई उमा अग्रवाल महिला के साथ बदतमीज़ी कर रही हैं और कह रही हैं, "सुनो मेरी बात, इतना लगाएंगे जूता न शकल भूल जाओगे अपनी तुम। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं समझ गई तुम।"
पुलिस की इस बेरहमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंटरनेट यूज़र्स ने महिला पुलिस ऑफिसर की महिला के साथ बदतमीज़ी के लिए बुराई की, जिसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को आरोपी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा।
पुलिस ने कहा कि आरोपी महिला एसआई के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
उन्नाव : महिला SI उमा अग्रवाल का शर्मनाक वीडियो.........— Journalist ajeetkp (@Jajeetkp) November 29, 2025
मुख्यमंत्री पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार पुलिस व्यवस्था अच्छी करने की व्यवस्था कर रहे हैं पर उन्नाव में तैनात उप निरीक्षक मैडम की भाषा शैली ने फिर पुलिस पर उंगली उठा दी है#unnav#unnavpolice#viralnowpic.twitter.com/zxfUSAPCeo
पुलिस ने कहा, "वायरल वीडियो पर ध्यान देते हुए महिला सब-इंस्पेक्टर को पुलिस लाइन भेज दिया गया है, और मामले की जांच असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस/सिटी सर्कल ऑफिसर कर रहे हैं। जांच में जो भी फैक्ट्स सामने आएंगे, उनके आधार पर ज़रूरी एक्शन लिया जाएगा।"
इंटरनेट यूज़र्स पुलिस डिपार्टमेंट से महिला कॉप के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस का ऐसा बर्ताव मंज़ूर नहीं है क्योंकि देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की ज़िम्मेदारी उन्हीं की है।