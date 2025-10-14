FASTag Recharge: नेशनल हाईवे पर सफर करते हुए 1000 रुपये का मिल सकता है इनाम, बस करना होगा ये काम; जानें

FASTag Recharge: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नेशनल हाईवे पर स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिसके तहत यात्रियों को टोल प्लाज़ा पर अस्वच्छ शौचालयों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बदले में, NHAI ने गंदे शौचालयों को देखने वाले उपयोगकर्ताओं को ₹1,000 का इनाम देने का वादा किया है, जो सीधे उनके FASTag खातों में जमा कर दिया जाएगा।

यह योजना 31 अक्टूबर, 2025 तक भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू है।

FASTag उपयोगकर्ता गंदे शौचालयों की सूचना देकर ₹1,000 कैसे कमा सकते हैं?

- राजमार्गयात्रा ऐप का नवीनतम संस्करण डाउनलोड करें।

- NHAI के अधिकार क्षेत्र में आने वाले टोल प्लाज़ा पर गंदे शौचालयों की स्पष्ट, जियो-टैग की गई तस्वीरें, समय-चिह्नों सहित लें।

- ऐप पर उपयोगकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर और वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) सहित विवरण सबमिट करें।

- गंदे शौचालयों की सफलतापूर्वक रिपोर्ट करने वाले प्रत्येक वीआरएन को ₹1,000 का इनाम मिलेगा, जो उपयोगकर्ता के फास्टैग खाते में जमा कर दिया जाएगा।

क्या है नियम

इस अभियान को निष्पक्ष, कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए, एनएचएआई ने कुछ नियम और प्रतिबंध निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

- यह अभियान केवल एनएचएआई द्वारा निर्मित, संचालित या अनुरक्षित शौचालयों पर लागू है। परिणामस्वरूप, राजमार्गों के किनारे स्थित अन्य शौचालय, जैसे ढाबों, पेट्रोल पंपों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्थित शौचालयों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

- प्रत्येक वीआरएन योजना की पूरी अवधि के लिए केवल ₹1,000 के एक इनाम के लिए पात्र है।

- रिपोर्ट की संख्या चाहे कितनी भी हो, प्रत्येक शौचालय सुविधा के लिए इनाम प्रतिदिन केवल एक बार दिया जाएगा। यदि एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही शौचालय की रिपोर्ट करते हैं, तो इनाम के लिए केवल पहली मान्य तस्वीर पर ही विचार किया जाएगा।

- शौचालयों की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली तस्वीरें राजमार्गयात्रा ऐप के माध्यम से ली जानी चाहिए। छेड़छाड़ की गई, डुप्लिकेट की गई, दिनांकित या पहले से रिपोर्ट की गई तस्वीरों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

स्क्रीनिंग प्रोसेस कैसे काम करती है

एनएचएआई को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का एआई-सहायता प्राप्त सत्यापन किया जाएगा, और आवश्यकतानुसार मैन्युअल सत्यापन भी किया जाएगा।

यह दो-स्तरीय स्क्रीनिंग प्रक्रिया अभियान की अखंडता को बनाए रखते हुए पुरस्कारों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

