हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ दोस्ती, अमन और भाईचारा बना रहे, फारूक अब्दुल्ला

December 29, 2025

बांग्लादेश में चल रही अशांति को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत की इच्छा है कि बांग्लादेश के साथ दोस्ताना रिश्ते, शांति और आपसी भाईचारा बना रहे।

बांग्लादेश में चल रही अशांति को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत की इच्छा है कि बांग्लादेश के साथ दोस्ताना रिश्ते, शांति और आपसी भाईचारा बना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि वहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद नई सरकार बनेगी। फारूक अब्दुल्ला को उम्मीद है कि नई सरकार के गठन से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएगा और दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग के नए अवसर खुलेंगे।

