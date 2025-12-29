Highlights हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ दोस्ती, अमन और भाईचारा बना रहे, फारूक अब्दुल्ला

बांग्लादेश में चल रही अशांति को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत की इच्छा है कि बांग्लादेश के साथ दोस्ताना रिश्ते, शांति और आपसी भाईचारा बना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि वहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद नई सरकार बनेगी। फारूक अब्दुल्ला को उम्मीद है कि नई सरकार के गठन से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएगा और दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग के नए अवसर खुलेंगे।

