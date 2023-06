हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने जाम किया दिल्ली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच-44 पर लगा लंबा जाम; जानें वजह

Highlights हरियाणा के किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग -44 को जाम किया है किसान सूजरमुखी के बीज की खरीद को लेकर विरोध कर रहे राजमार्ग पर जाम लगने से यातायात में दिक्कतें

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग -44 को मंगलवार को किसानों ने जाम कर दिया। इसके कारण रोड पर लंबा जाम लग गया। आने-जाने वाली गाड़ियों को काफी समस्या होने लगी।

नाराज किसानों ने पूरा रोड जाम कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान हजारों किसानों को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। दिल्ली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है।

