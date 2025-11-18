Faridabad Terror Module: खाने के नाम पर रची जा रही थी आतंकी साजिश, 'बिरयानी' और 'दावत' थे कोडवर्ड

November 18, 2025

आतंकी डॉक्टर एक एन्क्रिप्टेड ऐप पर बातचीत के लिए खाने-पीने की चीजों के नाम कोडवर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते थे। 'बिरयानी' विस्फोटकों के लिए और 'दावत' हमले के दिन के लिए कोडवर्ड था।

Faridabad Terror Module: खाने के नाम पर रची जा रही थी आतंकी साजिश, 'बिरयानी' और 'दावत' थे कोडवर्ड

नई दिल्ली: लाल किला विस्फोट मामले से जुड़े फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में मंगलवार को एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल के कोडवर्ड 'बिरयानी' और 'दावत' थे। खाने के नाम पर आतंकी साजिश रची जा रही थी। ये सभी आतंकी डॉक्टर एक एन्क्रिप्टेड ऐप पर बातचीत के लिए खाने-पीने की चीजों के नाम कोडवर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते थे। 'बिरयानी' विस्फोटकों के लिए और 'दावत' हमले के दिन के लिए कोडवर्ड था।

बिरयानी तैयार है, मतलब दावत के लिए तैयार हो जाओ

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, जब चैट में "बिरयानी तैयार है... दावत के लिए तैयार हो जाओ" संदेश आया, तो इसका मतलब था कि बम भी तैयार है और हमला होने वाला है। सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल में शामिल चार डॉक्टर - मुजम्मिल शकील, उमर उन नबी, शाहिना सईद और अदील हाम राडार - खाना पकाने की आड़ में बम और हमलों पर चर्चा कर रहे थे।

ईडी ने अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की

अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने लाल किला क्षेत्र कार विस्फोट मामले में मुख्य भूमिका निभाने वाले फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों और प्रमोटरों के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर में एक साथ छापेमारी की।

उन्होंने बताया कि संघीय जाँच एजेंसी की कई टीमों ने सुबह 5:15 बजे से अल फलाह ट्रस्ट और विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान के कम से कम 25 परिसरों पर छापेमारी की। एजेंसी की टीमों ने दिल्ली के ओखला इलाके में एक कार्यालय पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा सुरक्षा घेरे में छापेमारी की।

लाल किला विस्फोट मामला: मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हुई

दिल्ली में इस प्रतिष्ठित स्मारक के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए हैं और विश्वविद्यालय और कश्मीर से जुड़े कई डॉक्टरों की भूमिका आतंकवाद-रोधी जाँच एजेंसियों की जाँच के घेरे में है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल, आवासीय संस्थाओं और धन शोधन की चल रही जाँच का हिस्सा है।

अल-फलाह ट्रस्ट और संबंधित संस्थाओं की भूमिका की भी जाँच की जा रही है।" अधिकारी ने कहा कि ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के वित्त और प्रशासन की देखरेख करने वाले "प्रमुख" कर्मियों पर भी छापेमारी की गई है।

एजेंसी ने इस मामले में एनआईए और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी का संज्ञान लिया है। अब तक, एनआईए ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें "आत्मघाती हमलावर" डॉ. उमर नबी का कथित करीबी सहयोगी बताया गया है।
 

