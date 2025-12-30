FACT CHECK: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा और जीतू पटवारी ने क्या सुना, हो गई किरकिरी

Highlights आपको दोनों वीडियो और पूरा विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे संस्थानों को भी शोध करना चाहिए।

भोपालः मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति नेगेटिव माहौल बनाने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि, अक्सर अपनी ही किरकिरी करवा लेते हैं। आज उन्होंने X पर मुख्यमंत्री का एक वीडियो पोस्ट करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव से ही सवाल पूछ लिया है। FACT CHECK करने पर पता चला कि जीतू पटवारी ने CUT करके अधूरा वीडियो पोस्ट किया है। उनके सवाल का जवाब उसी वीडियो में है। यहां हम आपको दोनों वीडियो और पूरा विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने X पर यह पोस्ट किया

वीडियो शेयर करते हुए जीतू पटवारी ने X पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पूछा कि, जावरा से इंदौर की दूरी 185 किलोमीटर है और उज्जैन की दूरी 102 किलोमीटर है, लेकिन मोहन यादव जी अपने जादू से इसे सिर्फ 20 किलोमीटर कर देंगे। डॉ. मोहन यादव जी कृपया बताइए, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को 90 प्रतिशत तक कम करने वाली यह कौन सी टेक्नोलॉजी है। इस पर तो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे संस्थानों को भी शोध करना चाहिए।

BJP ने पटवारी की पोल खोल दी

भारतीय जनता पार्टी ने जीतू पटवारी की पोल खोल कर रख दी। भाजपा की ओर से पूरा वीडियो पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया गया कि, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बता रहे थे कि वह इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने जा रहे हैं। इसमें रतलाम जिले का भी एक बड़ा क्षेत्र (इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में) शामिल हो जाएगा।

इस प्रकार इंदौर जो जावरा से 185 किलोमीटर दूर है, वह केवल 20 किलोमीटर दूर रह जाएगा। सरल हिंदी में इसका मतलब यह है कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया की सीमा से जावरा केवल 20 किलोमीटर दूर रह जाएगा। मुख्यमंत्री सीमा विस्तार की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद को सीएम कैंडिडेट समझने वाले जीतू पटवारी इतनी सी बात नहीं समझ पाए। अब सोशल मीडिया पर उनकी किरकिरी हो रही है।

