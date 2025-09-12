Nepal: पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली

देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके तीन दिन बाद यह पदभार ग्रहण किया गया।

काठमांडू:नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने शुक्रवार को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके तीन दिन बाद यह पदभार ग्रहण किया गया। देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कार्की के सामने अब राजनीतिक संकट के बीच परिवर्तन का नेतृत्व करने का विशाल कार्य है।

उन्होंने शुक्रवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल की उपस्थिति में शपथ ली। इस सप्ताह की शुरुआत में, जब प्रदर्शनकारी, जिनमें ज़्यादातर युवा थे, सड़कों पर उतर आए और अभूतपूर्व हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप ओली की सरकार गिर गई, तो यह हिमालयी देश अराजकता में डूब गया।

सोमवार, 8 सितंबर को शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 51 लोग मारे गए। विरोध प्रदर्शन के बाद, कार्की कई "जेन जेड" प्रतिनिधियों द्वारा प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरे, जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया है।

