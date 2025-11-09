हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है..., मोहन भागवत ने RSS पंजीकरण विवाद पर कहा- 'सरकार ने हमें मान्यता दी है'

By अंजली चौहान | Updated: November 9, 2025 13:30 IST2025-11-09T13:27:59+5:302025-11-09T13:30:18+5:30

Mohan Bhagwat: भाजपा की वैचारिक मातृसंस्था का नेतृत्व करने वाले भागवत ने कहा, "हमें तीन बार प्रतिबंधित किया गया, इसलिए सरकार ने हमें मान्यता दी है। अगर हम वहां नहीं थे, तो उन्होंने किस पर प्रतिबंध लगाया?"

हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है..., मोहन भागवत ने RSS पंजीकरण विवाद पर कहा- 'सरकार ने हमें मान्यता दी है'

Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस बात पर चल रही बहस का जवाब दिया है कि संगठन औपचारिक रूप से पंजीकृत क्यों नहीं है। जानकारी के अनुसार, अनुसार, रविवार, 9 नवंबर को भागवत ने कहा, "कई चीजें पंजीकृत नहीं हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है।" उन्होंने यह भी बताया कि आरएसएस पर पहले तीन बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है, "इसलिए सरकार ने हमें मान्यता दी है।"

भागवत ने तर्क दिया, "अगर हम नहीं थे, तो उन्होंने किस पर प्रतिबंध लगाया?" भागवत, जो सत्तारूढ़ भाजपा के मूल संगठन, और जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णकालिक राजनीति में आने से पहले अपने सार्वजनिक जुड़ाव के करियर की शुरुआत की थी, का नेतृत्व करते हैं।

भागवत कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में चुनिंदा सवालों के जवाब दे रहे थे, जहाँ कांग्रेस सरकार आरएसएस के लिए सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कठिन बना रही है, और मंत्री प्रियांक खड़गे एक "सांप्रदायिक" संगठन के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे हैं।

आरएसएस के 100 साल के इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे तर्क दिया, "क्या हमें आरएसएस को ब्रिटिश सरकार के साथ पंजीकृत करना चाहिए था क्योंकि इसकी स्थापना 1925 में हुई थी?" 1947 में आज़ादी के बाद के बारे में, भागवत ने कहा, "सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया।"

आरएसएस प्रमुख ने इसकी कर स्थिति पर भी बात की। उन्होंने दावा किया कि आयकर विभाग और अदालतों ने "यह देखा है कि आरएसएस व्यक्तियों का एक समूह है", और इसे कर से छूट दी है।

एक दिन पहले, बेंगलुरु में भी, भागवत ने कहा था कि आरएसएस का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना है, सत्ता के लिए नहीं, बल्कि "राष्ट्र के गौरव" के लिए।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हिंदू भारत के लिए "ज़िम्मेदार" हैं और उन्होंने हिंदू की आरएसएस की परिभाषा को दोहराया कि सभी भारतीय हिंदू हैं। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में कोई "अहिंदू" (गैर-हिंदू) नहीं है, क्योंकि भारत में सभी, उदाहरण के लिए मुसलमान और ईसाई, एक ही पूर्वजों के वंशज हैं, और "देश की मूल संस्कृति हिंदू है"।

भागवत ने ये टिप्पणियाँ शनिवार को 'संघ की 100 वर्ष की यात्रा: नए क्षितिज' पर एक व्याख्यान देते हुए कीं।

आरएसएस का लक्ष्य क्या है, इस पर उन्होंने कहा, "जब संघ के रूप में एक संगठित शक्ति खड़ी होती है (आरएसएस), उसे सत्ता नहीं चाहिए। उसे समाज में प्रमुखता नहीं चाहिए। वह बस भारत माता की महिमा के लिए समाज की सेवा करना, उसे संगठित करना चाहता है। हमारे देश में, लोगों को इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब वे विश्वास करते हैं।”

उन्होंने यह भी कहा, “सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है और सनातन धर्म की प्रगति भारत की प्रगति है।”

टॅग्स :mohan bhagwatRSSHindu ReligionIndiaमोहन भागवतआरएसएसहिन्दू धर्मभारत