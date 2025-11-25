Volcano Eruption: इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी का भारत पर असर, DGCA ने विमानों के लिए जारी की एडवाइजरी

Volcano Eruption: इथियोपिया में लगभग 12,000 सालों में पहली बार ज्वालामुखी फटा है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी से निकली ज्वालामुखीय राख पूरे आसमान में छा गई और इसकी वजह से इसका धुआं भारत तक के आसमान में फैल गया है। जिससे दृश्यता कम हो गई और कई प्रमुख शहरों में हवाई यातायात बाधित हो गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन ने सभी एयरलाइंस को एक सेफ्टी एडवाइजरी जारी की है।

DGCA ने कहा कि टूलूज़ ज्वालामुखी राख एडवाइजरी सेंटर और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने पहले ही एक ज्वालामुखी राख एडवाइज़री और एक ASHTAM जारी कर दिया है, और ऑपरेटरों से सभी प्रभावित इलाकों और ऊंचाई पर जाने से बचने को कहा है।

BREAKING🚨

For the first time in recorded history, Ethiopia’s Hayli-Gubbi volcano has erupted



A plume of ash rose 10–15 km into the sky and is moving toward the southwestern Arabian Peninsula.



The awakening of Hayli-Gubbi is the first in observational history. However,… pic.twitter.com/V0hXrEblVX — Badmaash Balak (@badmaashbalak) November 25, 2025

अपनी एडवाइजरी में, DGCA ने एयरलाइंस से कहा कि वे ज्वालामुखी राख के प्रोसीजर पर अपने ऑपरेशनल मैनुअल को रिव्यू करें और उसी के हिसाब से कॉकपिट और केबिन क्रू को जानकारी दें। एयरलाइंस को लेटेस्ट एडवाइज़री के आधार पर फ़्लाइट प्लानिंग और रूटिंग को एडजस्ट करने, NOTAM और मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर रखने, और इंजन में उतार-चढ़ाव या केबिन की बदबू सहित किसी भी संदिग्ध राख के मिलने की तुरंत रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया गया है।

रेगुलेटर ने कहा कि ऑपरेटरों को ज़रूरत के हिसाब से डिस्पैच प्रोसीजर में बदलाव करना चाहिए और राख से प्रभावित जोन के ऊपर से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट के लिए फ़्लाइट के बाद इंस्पेक्शन करना चाहिए। एयरपोर्ट को सलाह दी गई है कि अगर राख का पता चले तो तुरंत रनवे, टैक्सीवे और एप्रन की जांच करें और कंटैमिनेशन साफ ​​होने तक ऑपरेशन रोक दें।

DGCA ने ऑपरेटरों को इंटरनल सेफ्टी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को एक्टिवेट करने और सैटेलाइट इमेजरी, VAAC बुलेटिन और राख के मूवमेंट के अनुमान की चौबीसों घंटे मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया है। प्रभावित कॉरिडोर से गुजरने वाले रूट पर फ्लाइट में रुकावटें पहले ही शुरू हो गई हैं।

राख के बादल के कारण KLM रॉयल डच एयरलाइंस ने अपनी एम्स्टर्डम-दिल्ली सर्विस (KL 871) और वापसी की दिल्ली-एम्स्टर्डम फ्लाइट (KL 872) कैंसिल कर दी। इंडियन एयरलाइंस ने भी मिडिल ईस्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सावधानी भरे अपडेट जारी किए हैं। ज्वालामुखी फटने के बाद, अरब प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में ज्वालामुखी की राख निकलने की खबर मिली है।

एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए चेतावनी नोटिस जारी किए हैं, हालांकि भारत की ओर राख के बहाव से जुड़ी कोई सलाह नहीं दी गई है।

स्पाइसजेट ने कहा कि राख की गतिविधि "इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, अरब प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में ज्वालामुखी की राख की गतिविधि की सूचना मिली है। इससे इन क्षेत्रों से उड़ान भरने वाले विमानों के उड़ान संचालन पर असर पड़ सकता है। चूंकि सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हमारी उड़ान संचालन और सुरक्षा टीमें विमानन अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं और लगातार राख के बादल की आवाजाही पर नजर रख रही हैं। दुबई (DXB) से/आने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखें।"

उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा टीमें विमानन अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। दुबई से आने-जाने वाले यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है। अकासा एयर ने यह भी कहा कि वह ज्वालामुखी की गतिविधि पर नजर रख रही है और अंतर्राष्ट्रीय विमानन सलाह के अनुसार आस-पास के क्षेत्रों पर संभावित प्रभावों का आकलन कर रही है।

एयरलाइन ने कहा, "हम इथियोपिया में ज्वालामुखी की गतिविधि और आस-पास के इलाकों में फ़्लाइट ऑपरेशन पर इसके संभावित असर पर करीब से नजर रख रहे हैं। हमारी टीमें इंटरनेशनल एविएशन एडवाइजरी और सेफ़्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से स्थिति का आकलन करती रहेंगी और जरूरत के हिसाब से जरूरी कदम उठाएंगी। अकासा एयर में, पैसेंजर की सेफ़्टी और सेहत हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।"

यह एडवाइज़री इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी के रविवार को लगभग 10,000 सालों में पहली बार फटने के बाद आई है, जिससे लाल सागर के पार ओमान और यमन की ओर राख का एक बड़ा गुबार उठा और फिर आगे पूरब की ओर बह गया। अधिकारी बादल की हरकत पर नजर रख रहे हैं। टूलूज वोल्केनिक ऐश एडवाइज़री सेंटर ने यह भी बताया है कि ज्वालामुखी से राख का एक बड़ा गुबार उत्तरी भारत की ओर बहने लगा है।

Web Title: Ethiopian volcano erupts impacting India DGCA issues flight advisory