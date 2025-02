Erode East Bypoll Results: 6756 वोट से आगे चंद्रकुमार?, सीतालक्ष्मी से मुकाबला, भाजपा और विपक्षी दल नहीं लड़ रहे चुनाव

Highlights Erode East Bypoll Results: Erode East Bypoll Results: Erode East Bypoll Results:

Erode East Bypoll Results: तमिलनाडु में इरोड पूर्व विधानसभा सीट के लिए पांच फरवरी को हुए उपचुनाव की मतगणना शनिवार सुबह यहां आरंभ हुई। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वी.सी. चंद्रकुमार 6756 वोट से आगे हैं। इस जिले के चिथोडे इलाके में स्थित सरकारी कॉलेज में सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हुई। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई। मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक समेत विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। पिछले साल कांग्रेस विधायक ईवीकेएस इलांगोवन के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया है।

