Erode ByPoll Results 2025: डीएमके उम्मीदवार वी.सी. चंद्रकुमार इरोड से जीते, 44,000 वोटों से एम.के. सीतालक्ष्मी को दी मात

Erode ByPoll Results 2025: डीएमके उम्मीदवार वी.सी. चंद्रकुमार ने एनटीके प्रतिद्वंद्वी एम.के. सीतालक्ष्मी के खिलाफ 44,000 वोटों की अजेय बढ़त हासिल की है। तमिलनाडु की इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर पांच फरवरी को हुए उपचुनाव की मतगणना में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) जीत हासिल कर चुकी है।

इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर फरवरी को उपचुनाव हुआ था और शनिवार को मतगणना की जा रही है, जिसमें द्रमुक उम्मीदवार वी.सी चंद्रकुमार रूझानों में शुरू से आगे थे और अब जीत गए।

