"मणिपुर हिंसा एक मानवीय समस्या...", अमेरिकी राजदूत ने मणिपुर को लेकर भारत के सामने की मदद की पेशकश

Highlights मणिपुर हिंसा को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता मणिपुर हिंसा पर मदद की पेशकश अमेरिकी राजदूत ने की अमेरिकी राजदूत का कहना मणिपुर की मदद के लिए भारतीय होना जरूरी नहीं

नई दिल्ली: भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भड़की हिंसा महीनों से थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में सेना के जवानों की तैनाती की गई है फिर में यहां रोजाना हिंसा के कई मामले सामने आ रहे हैं।

इस बीच, भारत के दौरे पर आए अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने गुरुवार को कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिकामणिपुर में हिंसा से निपटने में भारत की सहायता करने के लिए तैयार है।"

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अमेरिका के लिए मणिपुर हिंसा एक मानवीय चिंता का विषय है और अगर शांति कायम हो जाए तो ये देश में अधिक निवेश कर सकते हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाल होने की प्रार्थना की।

कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा कि मुझे पहले मणिपुर के बारे में बोलने दीजिए। हम वहां शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप हमसे संयुक्त राज्य अमेरिका की चिंता के बारे में पूछते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई राजनीतिक चिंता है। मुझे लगता है यह मानवीय चिंता के बारे में है।

#WATCH | US ambassador to India Eric Garcetti speaks on Manipur violence, says," I don't think it's about strategic concerns, it's about human concerns. You don't have to be an Indian to care when children or individuals die in this sort of violence. We know peace as a precedent… pic.twitter.com/4ZniEo6Opz