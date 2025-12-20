कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! EPFO ने किए 2 बड़े अपडेट, अब मिलेगा ये फायदा

EPFO Big Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए बड़े बदलाव किए हैं जो कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। पहला अपडेट EPFO ​​की EDLI (कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना) से संबंधित है। दूसरा अपडेट छुट्टियों और वीकेंड की छुट्टी से संबंधित है।

EDLI योजना के तहत बीमा कवर

EPFO ने अब कर्मचारियों के लिए EDLI योजना के तहत बीमा कवर के नियमों में बदलाव किया है। नए बदलावों के तहत, भले ही किसी कर्मचारी का PF बैलेंस ₹50,000 से कम हो, कर्मचारी के परिवार को न्यूनतम ₹50,000 का बीमा लाभ मिलेगा। पहले, यह लाभ तभी मिलता था जब कर्मचारी के खाते में ₹50,000 तक का बैलेंस होता था।

इसके अलावा, अगर कर्मचारी अपने आखिरी PF योगदान के छह महीने के भीतर गुजर जाता है, तो भी परिवार को न्यूनतम EDLI भुगतान मिलेगा। हालांकि, इसके लिए यह ज़रूरी है कि सदस्य नियोक्ता के रोल पर हो।

एक छोटा गैप या ब्रेक पूरी सेवा माना जाएगा

अक्सर देखा जाता है कि कर्मचारियों की सेवा में छोटा ब्रेक होता है। यह ब्रेक अक्सर नौकरी बदलने के कारण होता है। ऐसी स्थितियों में, EDLI क्लेम अक्सर खारिज कर दिए जाते हैं या कम राशि के साथ सेटल किए जाते हैं। हालांकि, नए नियमों के अनुसार, छोटे ब्रेक को भी रेगुलर सेवा माना जाएगा।

EPFO ने अपने सर्कुलर में कहा कि अगर कर्मचारी शनिवार, रविवार, या घोषित साप्ताहिक छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, राजपत्रित छुट्टी, राज्य छुट्टी, या प्रतिबंधित छुट्टी के बाद EPF और MP अधिनियम, 1952 के तहत कवर किए गए किसी अन्य संगठन में फिर से नौकरी शुरू करता है, तो इन छुट्टियों को सेवा में ब्रेक नहीं माना जाएगा। उन्हें लगातार सेवा माना जाएगा। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि ये छुट्टियां पहली नौकरी छोड़ने की तारीख और दूसरी नौकरी में शामिल होने की तारीख के बीच एकमात्र छुट्टियां होनी चाहिए, और कोई अतिरिक्त गैप नहीं होना चाहिए।

60 दिन का जॉब गैप भी ब्रेक नहीं माना जाएगा।

नए EPFO ​​नियमों के तहत, 60 दिनों तक के गैप के साथ नौकरी बदलने को लगातार सेवा माना जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में भी, कर्मचारियों को EDLI स्कीम का पूरा फायदा मिलेगा, यानी अगर उन्होंने 12 महीने की लगातार सर्विस पूरी नहीं की है, तब भी उन्हें EDLI बेनिफिट्स मिलेंगे।

