सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाई गई

बदरपुर विधानसभा में मंगलवार को सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर उनकी प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई।

दिल्लीः बदरपुर विधानसभा में मंगलवार को सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर उनकी प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेन्द्र भगत ने विशेष रूप से शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के पुत्र एवं संगठन 'स्वाभिमान देश का' के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह बिधूड़ी, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी, अवतार सिंह भड़ाना, भाजपा नेता रविन्द्र चौधरी और विधायक रामसिंह नेताजी और निगम पार्षद श्रीचंद वोहरा भी मौजूद रहे।

