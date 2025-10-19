माहेर होम में ईमका का दिवाली सेलिब्रेशन 

Highlights त्योहार जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं के बीच मनाया. सामने बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है.

रांचीः इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन (आईआईएमसी) के पदाधिकारियों और सदस्यों ने दिपोत्सव का त्योहार जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं के बीच मनाया. शनिवार धनतेरस के मौके पर बूटी मोड़ स्थिति माहेर होम में ईमका के सदस्य अपने परिजनों संग पहुंचे, जहां होम में रह रहे बच्चों और महिलाओं के बीच उनकी इच्छा और जरूरत के अनुसार राशन, मिठाई, दीया, पटाखों का वितरण किया.

इस अवसर पर आईपीएस अधिकारी किशोर कौशल ने कहा कि माहेर होम ऐसे बच्चे जो अपने परिजनों से बिछड़ गए हैं, उन्हें शिक्षा और आश्रय देकर समाज के सामने बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है. यहां के बच्चे पढ़ लिखकर जीवन में बेहतर करें, इसकी आशा करते हैं. साथ ही आनेवाले समय में जब भी माहेर होम के बच्चों को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो क्षमतानुसार पूरी मदद की जाएगी.

आनेवाले समय में भी ईमका के सदस्य यहां आकर अपनी योग्यता अनुसार योगदान देते रहेंगे. यहां बच्चों ने मिठाई खाकर और दिया जलाकर दिपोत्सव मनाया. मौके पर मनोज कुमार, अमित गुप्ता, विशाल जैन, राजेश कुमार, कुमार राजेश, मनीष गुप्ता, मनीष कुमार, रंजीत कुमार, आनंद दत्त सहित कई अन्य उपस्थित रहे.

