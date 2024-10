Election Results 2024 LIVE: हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार?, कांग्रेस की लगातार तीसरी हार!, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन बहुमत...

Highlights शुरुआती रुझानों में आगे रही कांग्रेस अब 35 सीट पर आगे है। भाजपा को 38.7 प्रतिशत वोट मिले जबकि कांग्रेस को 40.5 प्रतिशत वोट मिले हैं। कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी।

Election Results 2024 LIVE: हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को जारी मतगणना के रुझानों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है जबकि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ता दिखायी दे रहा है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। दोनों प्रदेशों में विधानसभा चुनावों के लिए जारी मतगणना में यह कांग्रेस और भाजपा के लिए मिश्रित परिणाम है। भाजपा जम्मू-कश्मीर में हार की ओर बढ़ रही है लेकिन सुबह के रुझानों में पिछड़ने के बाद वह हरियाणा में कांटे की टक्कर में कांग्रेस से आगे निकल गयी है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत की उम्मीद कर रही भाजपा 90 विधानसभा सीट में से 49 पर आगे है जो बहुमत के आंकड़े से अधिक है।

Vinesh Phogat trails after six rounds, Hooda, Aditya Surjewala lead, BJP headed for hat-trick in Haryana



Read @ANI Story | https://t.co/dDJ9DtgMkt#vineshphogat#bhupendrahooda#adityasurjewala#congress#haryana#haryanaelectionpic.twitter.com/JSBsuvthM8