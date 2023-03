Election Results 2023: त्रिपुरा में भाजपा 39 और नगालैंड में एनडीए 40 सीट आगे, जानें मेघालय का हाल

Highlights नगालैंड की 59 सीट पर एनडीए गठबंधन 40 सीट पर आगे है। मेघालय में एनपीपी सबसे आगे है। भाजपा और कांग्रेस टक्कर दे रहे हैं।

Election Results 2023: पूर्वोत्तर के तीन राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में मतगणना जारी है। हर राज्य में 60-60 सीट हैं। बहुमत के लिए 31 सीट की जरूरत है। हालांकि मेघालय और नगालैंड में 59-59 सीट पर मतदान हुआ था। भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों में टक्कर है।

त्रिपुरा और नगालैंड में भाजपा नीत एनडीए आगे है। रुझानों में मेघालय में एनपीपी आगे है। त्रिपुरा में भाजपा 60 में से 39 सीट पर आगे हैं। नगालैंड की 59 सीट पर एनडीए गठबंधन 40 सीट पर आगे है। मेघालय में एनपीपी सबसे आगे है। यहां पर भाजपा और कांग्रेस टक्कर दे रहे हैं।

Counting of votes for #MeghalayaElections2023 underway; visuals from counting centre at Extension Training Centre in Tura pic.twitter.com/gteTnGBn3y

मेघालय की 59 विधानसभा सीट के लिए मतगणना शुरू हो गई है। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीट और नगालैंड की 59 विधानसभा सीट के लिए मतगणना शुरू हुई है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मेघालय और नगालैंड में 27 फरवरी को मतदान हुआ था।

पूर्वोत्तर के तीन चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। नगालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) और मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की सरकार है। भाजपा ने 2018 में वाम दलों से उनके गढ़ त्रिपुरा को छीन ली थी।

Nagaland | The counting of votes for the #NagalandAssemblyElections2023 will begin at 8 am; Visuals from counting centre at Deputy Commissioner's office in Kohima pic.twitter.com/XdT0sWc4e9