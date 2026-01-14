सत्तारूढ़ महायुति की मदद कर रहा निर्वाचन आयोग?, राज ठाकरे ने कहा-निकाय चुनाव से ठीक पहले ही क्यों शुरू?, लोकसभा-विधानसभा के दौरान यह नियम क्यों नहीं?

यह छूट क्यों दी गई? नियम क्यों बदला गया? क्या एसईसी सरकार के इशारे पर काम करने के लिए है?

Highlightsएसईसी सरकार को वह चुनाव जिताने में मदद कर रहा है, जो वह पहले ही हार चुकी है।मुंबई समेत 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतदान होगा।प्रचार समाप्त होने के बाद केवल सीमित व्यक्तिगत संपर्क की ही अनुमति दी गई है।

मुंबईः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह आधिकारिक चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी घर-घर जाकर प्रचार की अनुमति देकर जीत हासिल करने में सत्तारूढ़ महायुति की मदद कर रहा है। ठाकरे ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि आयोग बृहस्पतिवार को होने वाले चुनाव से ठीक पहले नियम बदल रहा है। उन्होंने दावा किया, “एसईसी सरकार को वह चुनाव जिताने में मदद कर रहा है, जो वह पहले ही हार चुकी है।”

ठाकरे ने सवाल उठाया कि यह नयी “परंपरा” नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले ही क्यों शुरू की गई और लोकसभा व विधानसभा चुनावों के दौरान यह नियम क्यों नहीं था। उन्होंने कहा, “यह छूट क्यों दी गई? नियम क्यों बदला गया? क्या एसईसी सरकार के इशारे पर काम करने के लिए है?”

राज्य में मुंबई समेत 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतदान होगा। एसईसी ने नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवारों पर घर-घर प्रचार के दौरान माइक्रोफोन का इस्तेमाल करने और बड़े समूहों में घूमने पर रोक लगाई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रचार समाप्त होने के बाद केवल सीमित व्यक्तिगत संपर्क की ही अनुमति दी गई है।

