सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, यादव और मुस्लिम मतदाताओं पर मांगे सबूत, 10 नवंबर दिया समय, जानें मामला

Highlights यादव और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के 20,000 नाम जानबूझकर हटा दिए। बड़ी संख्या में हटाए जाने का विधानसभा के मुताबिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आयोग ने अखिलेश यादव को सार्वजनिक मंचों पर लगाए आरोपों को साबित करने को कहा है।

लखनऊः चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने अखिलेश यादव को 10 नवंबर 2022 तक विवरण प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। समाचार एजेंसी एएनआई ने गुरुवार को जानकारी दी।

यादव ने दावा किया था कि चुनाव आयोग ने इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले यादव और मुस्लिम समुदायों के लगभग 20,000 मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटा दिए थे। आयोग ने अखिलेश को सार्वजनिक मंचों पर उनके लगाए आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पेश करने को कहा है।

