कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान, 11.30 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Highlights 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा। मैदान में तीन शीर्ष राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) हैं।

बेंगलुरुः भारत निर्वाचन आयोग (ECI) आज सुबह 11:30 बजे कर्नाटक विधानसभा के आम चुनाव की घोषणा करेगा। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा। मैदान में तीन शीर्ष राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पहले कहा था कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।

The Election Commission of India will announce the schedule of the General Election to the Legislative Assembly of Karnataka at 11:30am today. pic.twitter.com/Pe6BEWMD9c