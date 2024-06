VIDEO: यूपी के बलिया में मतदान केंद्र पर कतार में खड़े बुजुर्ग व्यक्ति की भीषण गर्मी के कारण बेहोश होकर मौत

Highlights यह घटना पकरी क्षेत्र में स्थित चकबहाउद्दीन गांव के प्राथमिक विद्यालय में मतदान केंद्र संख्या 257 पर हुई मृतक की पहचान 65 वर्षीय राम बचन चौहान के रूप में हुई है चौहान को अस्पताल ले जाने के तत्काल प्रयासों के बावजूद, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया

बलिया: यूपी के बलिया में एक दुखद घटना में मतदान केंद्र पर कतार में खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस मौत का कारण राज्य में 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान के दौरान क्षेत्र में चल रही भीषण गर्मी को बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना पकरी क्षेत्र में स्थित चकबहाउद्दीन गांव के प्राथमिक विद्यालय में मतदान केंद्र संख्या 257 पर हुई। मृतक की पहचान 65 वर्षीय राम बचन चौहान के रूप में हुई है। मौजूद लोगों द्वारा चौहान को अस्पताल ले जाने के तत्काल प्रयासों के बावजूद, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

घटना के कथित वीडियो में, कुछ लोगों को चौहान को बिस्तर पर ले जाते हुए देखा जा सकता है, जबकि अन्य लोग उनके साथ हुई घटना को लेकर भ्रम और भय में हैं। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य में प्रशासन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। पिछले कुछ दिनों से राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आम लोगों, पशुओं और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में सातवें और अंतिम चरण का मतदान शनिवार को सुबह 7 बजे सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 57 संसदीय क्षेत्रों में शुरू हुआ। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, लगभग 5.24 करोड़ पुरुष, 4.82 करोड़ महिलाएँ और 3,574 थर्ड-जेंडर मतदाताओं सहित 10.06 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

उत्तर प्रदेश में जिन संसदीय सीटों पर मतदान होगा, वे हैं महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव (एससी), घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज (एससी), जो 11 जिलों में फैले हैं।

Warning: Disturbing video



An elderly man standing in a queue at a polling booth in UP's Ballia collapsed and died on the spot. Amid the extreme heat wave, polling is underway in 13 lok sabha constituencies in UP including Ballia. pic.twitter.com/e81ONfY7we