नेशनल हेरल्ड केसः सोनिया और राहुल गांधी के घर की सुरक्षा बढ़ाई, कांग्रेस ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर किया हमला

Highlights सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। राहुल गांधी के आवास पर सुरक्षा कड़ी की गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार और केंद्र पर हमला तेज कर दिया है।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ने हेरल्ड हाउस में स्थित यंग इंडियन के ऑफिस को सील करते हुए निर्देश दिया कि एजेंसी की अनुमति के बिना परिसर को नहीं खोला जाए। इस बीच कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

राहुल गांधी आवास पर सुरक्षा कड़ी की गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार और केंद्र पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि सत्य की आवाज़ नहीं डरेगी पुलिसिया पहरों से। गांधी के अनुयायी लड़ के जीतेंगे इन अंधेरों से।। नेशनल हेरल्ड का ऑफिस सील करना, कांग्रेस मुख्यालय को पुलिस पहरे में कैद करना तानाशाह की डर और बौखलाहट दोनों दिखाता है।

Delhi | Congress leaders Mallikarjun Kharge, Salman Khurshid, Digvijaya Singh, P Chidambaram & others arrive at AICC HQ Additional forces of Police deployed outside the office & 10 Janpath - residence of Congress chief Sonia Gandhi. ED sealed Young Indian office at Herald House. pic.twitter.com/ClYJiptDd3

पर महंगाई और बेरोज़गारी के सवाल तो फिर भी पूछे जाएँगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस मुख्यालय एवं 10 जनपथ को पुलिस छावनी बनाने की आज की कार्रवाई अघोषित आपातकाल है। नेशनल हेरल्ड (यंग इंडिया) के दफ्तर को जबरन सील कर दिया गया। एनडीए की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ यदि कांग्रेसजनों के साथ आम जनता खड़ी नहीं हुई तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई ईडी द्वारा धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। उन्होंने बताया कि ‘‘सबूतों को सुरक्षित रखने’’ के लिए अस्थायी तौर पर कार्यालय को सील किया गया है, जिन्हें मंगलवार की छापेमारी के दौरान अधिकृत प्रतिनिधियों के अनुपस्थित होने की वजह से एकत्र नहीं किया जा सका था।

Regarding the money laundering investigation, we have clearly said that the matter holds no ground because there is no money. If no money is involved, how can there be laundering?: Congress leader Salman Khurshid on National Herald alleged money laundering case pic.twitter.com/IgvY7TW5l7