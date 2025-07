दूसरे दिन भूकंप के झटके, दिल्ली-एनसीआर में दहशत, लोग घर से निकले

Highlights दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किये गए। दहशत फैल गई और लोग खुले स्थानों पर इकट्ठा हो गए। भूकंप के कारण कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

नई दिल्लीः दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दूसरे दिन भूकंप से लोग भयभीत हो गए। दिल्ली-एनसीआर में दहशत देखा गया और लोग घर से निकल गए। हरियाणा के झज्जर में रिक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। 10 जुलाई को भी झटके महसूस किए गए थे। हरियाणा में झज्जर के समीप बृहस्पतिवार सुबह 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र झज्जर से तीन किलोमीटर उत्तरपूर्व और दिल्ली से 51 किलोमीटर पश्चिम में जमीन से 10 किलोमीटर की गहरायी में था। भूकंप के झटके सुबह नौ बजकर चार मिनट पर महसूस किए गए थे।

An earthquake of magnitude 3.7 on the Richter scale hits Jhajjar, Haryana pic.twitter.com/1MGbwxlub8 — ANI (@ANI) July 11, 2025

दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में शुक्रवार शाम को 3.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। शुरुआती खबरों में यह जानकारी दी गई। भूकंप शाम करीब 7:49 बजे महसूस किया गया और इसका केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दो दिनों में आया यह भूकंप का दूसरा झटका था। बृहस्पतिवार की सुबह झज्जर के पास 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था।

झज्जर के अलावा भूकंप के झटके पड़ोसी रोहतक और गुरुग्राम जिलों, पानीपत, हिसार और मेरठ में भी महसूस किए गए। झज्जर में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, ‘‘यह जोरदार झटका था। मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में पहली बार इतना तेज झटका महसूस किया।’’ उन्होंने बताया कि भूकंप के कारण कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

“EQ of M: 3.7, On: 11/07/2025 19:49:43 IST, Lat: 28.68 N, Long: 76.72 E, Depth: 10 Km, Location: Jhajjar, Haryana. For more information Download the BhooKamp App,” posts National Center for Seismology (@NCS_Earthquake). pic.twitter.com/np4OOaHBJY— Press Trust of India (@PTI_News) July 11, 2025