नए साल के मौके पर दिल्ली-एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 3.8 की तीव्रता

Highlights नए साल की शुरुआत पर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए है। यह भूकंप दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आए है जिसकी तीव्रता 3.8 थी। इस भूकंप से दिल्‍ली-के कई इलाकों की धरती डोल गई है।

नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत होते ही दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के छटके महसूस किए गए है। यह भूकंप दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आए है जिससे जान व माल के नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National center for seismology) ने इसकी तीव्रता को मापी है और यह भूकंप पिछले बार आए भूकंप के कमजोर थी। इससे पहले नंवबर 2022 में भूकंप आया था जो नेपाल के साथ भारत में भी महसूस किया गया था।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, यह भूकंप नए साल की पहली रात यानी रविवार (01-01-2023) को 1:19 बजे आई है। ऐसे में इसे हरियाणा के झज्जर के उत्तर-पश्चिम में महसूस किया गया है।

Earthquake of Magnitude:3.8, Occurred on 01-01-2023, 01:19:42 IST, Lat: 28.71 & Long: 76.62, Depth: 5 Km ,Location: 12km NNW of Jhajjar, Haryana for more information Download the BhooKamp App https://t.co/QVSUrTSmuXpic.twitter.com/SAgjRl6hNo