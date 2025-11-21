Earthquake in Kolkata: कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के अन्य इलाकों में आया भूकंप, बांग्लादेश में रहा केंद्र

Earthquake in Kolkata: बांग्लादेश के नरसिंगडी के पास 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कोलकाता और आसपास के इलाकों सहित पूरे पश्चिम बंगाल में झटके महसूस किए गए। निवासियों ने तेज़ झटके महसूस किए, जिससे कई लोग डर के मारे इमारतों से बाहर निकल गए, हालाँकि किसी नुकसान या चोट की कोई खबर नहीं है।

Earthquake in Kolkata: भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश में भूकंप आने के बाद भारत तक इसके झटके महसूस किए गए है। शुक्रवार को बांग्लादेश के नरसिंगडी से 13 km दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज़ झटके महसूस किए गए। कोलकाता के साथ-साथ मालदा, कूचबिहार, नादिया, दक्षिण दिनाजपुर और सिलीगुड़ी में लोगों ने झटके महसूस किए, जिससे कई लोग डर के मारे इमारतों से बाहर निकल आए।

भूकंप के झटके, हालांकि थोड़े समय के लिए थे, लेकिन भूकंप की कम गहराई के कारण पूरे इलाके में महसूस किए गए। GFZ के अनुसार, बांग्लादेश के नरसिंगडी से 13 km दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में 04:38 UTC पर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 10 km की कम गहराई पर आया, जिससे इसके झटके आस-पास के इलाकों में ज़्यादा महसूस किए गए।

किसी नुकसान या चोट की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अधिकारी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। निवासियों ने भूकंप को "तेज़ और अचानक" बताया, जिससे शाम के रोज़ाना के कामों के दौरान कई लोग चौंक गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, यह शुक्रवार सुबह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में आए दो मीडियम-इंटेंसिटी वाले भूकंप के बाद आया है।

