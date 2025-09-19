DUSU Election Results 2025: अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव सीट पर एबीवीपी का कब्जा, एनएसयूआई खाते में उपाध्यक्ष पद

By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 19, 2025 15:17 IST2025-09-19T14:47:16+5:302025-09-19T15:17:15+5:30

DUSU Election Results 2025: आधिकारिक रुझानों के अनुसार, मतगणना के 16 दौर पूरे हो चुके हैं। कुल 21 या 22 दौर की मतगणना होगी।

DUSU Election Results 2025 LIVE  ABVP wins President, Secretary and Joint Secretary seats, NSUI bags Vice President post | DUSU Election Results 2025: अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव सीट पर एबीवीपी का कब्जा, एनएसयूआई खाते में उपाध्यक्ष पद

DUSU Election Results 2025

HighlightsDUSU Election Results 2025: मतदान पिछले साल के 35 प्रतिशत से थोड़ा ज़्यादा रहा।DUSU Election Results 2025: मतदान में 39.45 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।DUSU Election Results 2025: डूसू चुनाव के लिए मतगणना शुक्रवार सुबह शुरू हुई।

DUSU Election Results 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 रिजल्ट घोषित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) 4 में से 3 सीट पर जीत दर्ज की। एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत तीन पदों पर जीत दर्ज की, एनएसयूआई ने एक सीट जीती है। एबीवीपी के आर्यन मान ने एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी को हराकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में अध्यक्ष पद जीता। गुरुवार को हुए चुनावों में 50 संबद्ध कॉलेजों के लगभग 2.75 लाख योग्य छात्रों ने मतदान किया। 195 बूथों वाले 52 केंद्रों पर मतदान हुआ, जहाँ 711 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) लगाई गईं।

अंतिम मतदान 39.45 प्रतिशत रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में एबीवीपी के आर्यन मान जीत हासिल की। उन्होंने एनएसयूआई की अपनी प्रतिद्वंद्वी जोसलिन नंदिता चौधरी को हराया। कांग्रेस से संबद्ध छात्र संघ एनएसयूआई उपाध्यक्ष पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा समर्थित एबीवीपी को हराया। एबीवीपी के उम्मीदवार सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर जीत हासिल की।

Web Title: DUSU Election Results 2025 LIVE  ABVP wins President, Secretary and Joint Secretary seats, NSUI bags Vice President post

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Delhi University Students Union Election (DUSU)Delhi universityAkhil Bharatiya Vidyarthi Parishadदिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावदिल्ली विश्वविद्यालय