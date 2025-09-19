DUSU Election Results 2025: अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव सीट पर एबीवीपी का कब्जा, एनएसयूआई खाते में उपाध्यक्ष पद

Highlights DUSU Election Results 2025: मतदान पिछले साल के 35 प्रतिशत से थोड़ा ज़्यादा रहा। DUSU Election Results 2025: मतदान में 39.45 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। DUSU Election Results 2025: डूसू चुनाव के लिए मतगणना शुक्रवार सुबह शुरू हुई।

DUSU Election Results 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 रिजल्ट घोषित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) 4 में से 3 सीट पर जीत दर्ज की। एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत तीन पदों पर जीत दर्ज की, एनएसयूआई ने एक सीट जीती है। एबीवीपी के आर्यन मान ने एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी को हराकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में अध्यक्ष पद जीता। गुरुवार को हुए चुनावों में 50 संबद्ध कॉलेजों के लगभग 2.75 लाख योग्य छात्रों ने मतदान किया। 195 बूथों वाले 52 केंद्रों पर मतदान हुआ, जहाँ 711 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) लगाई गईं।

Delhi University Students' Union (DUSU) Elections | ABVP wins three seats, including president, Secretary and Joint Secretary.



Rahul Jhasla of NSUI won the post of Vice President. — ANI (@ANI) September 19, 2025

अंतिम मतदान 39.45 प्रतिशत रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में एबीवीपी के आर्यन मान जीत हासिल की। उन्होंने एनएसयूआई की अपनी प्रतिद्वंद्वी जोसलिन नंदिता चौधरी को हराया। कांग्रेस से संबद्ध छात्र संघ एनएसयूआई उपाध्यक्ष पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा समर्थित एबीवीपी को हराया। एबीवीपी के उम्मीदवार सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर जीत हासिल की।

