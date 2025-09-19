DUSU Election 2025: कौन हैं आर्यन मान? दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के नए अध्यक्ष

By रुस्तम राणा | Updated: September 19, 2025 15:33 IST2025-09-19T15:33:05+5:302025-09-19T15:33:05+5:30

आर्यन मान ने डूसू चुनाव में 26,642 वोटों के साथ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) की जोसलीन चौधरी को हराया।

DUSU Election 2025: Who is Aryan Mann, the new president of the Delhi University Students' Union? | DUSU Election 2025: कौन हैं आर्यन मान? दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के नए अध्यक्ष

DUSU Election 2025: कौन हैं आर्यन मान? दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के नए अध्यक्ष

DUSU Election Results 2025: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के आर्यन मान ने डूसू चुनाव में 26,642 वोटों के साथ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) की जोसलीन चौधरी को हराया, जिन्हें 10,814 वोट मिले। दोनों उम्मीदवारों के बीच 15,828 वोटों का स्पष्ट अंतर देखा गया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए, जिसमें एबीवीपी ने चार में से तीन प्रमुख पदों पर कब्जा जमाया, जबकि एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया।

कौन हैं आर्यन मान?

हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले आर्यन मान दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान विभाग के छात्र हैं। उन्होंने डीयू के हंसराज कॉलेज से वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम) की डिग्री प्राप्त की है।

मान ने इन मुद्दों पर लड़ा था चुनाव

इस वर्ष के डीयूएसयू चुनाव के लिए आर्यन मान का अभियान मुख्य रूप से छात्रों के प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित था, जिसमें उन्हें सब्सिडी वाले मेट्रो पास, परिसर में मुफ्त वाई-फाई, पहुंच ऑडिट और बेहतर खेल सुविधाएं प्रदान करना आदि शामिल थे।

संजय दत्त और रणदीप हुड्डा ने समर्थन में किया था प्रचार

आर्यन मान ने डूसू चुनाव में बैलेट नंबर 3 से चुनाव लड़ा था। संजय दत्त और रणदीप हुड्डा जैसी हस्तियों ने उनके प्रचार अभियान में उनका समर्थन किया था। आर्यन मान एक राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और आरएसएस समर्थित एबीवीपी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। 

ABVP के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलनों में सक्रिय

वर्षों से, वह एबीवीपी के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, जिनमें फीस वृद्धि के खिलाफ अभियान और विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से की गई पहल शामिल हैं।

Web Title: DUSU Election 2025: Who is Aryan Mann, the new president of the Delhi University Students' Union?

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Delhi University Students Union Election (DUSU)ABVPNSUIदिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावआरएसएस