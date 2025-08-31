Uttarakhand Devastation: चमोली में बारिश से ज्योतिर्मठ-मलारी राजमार्ग पर पुल बहा, दर्जनों गांवों से टूटा संपर्क
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 31, 2025 09:37 IST2025-08-31T09:37:07+5:302025-08-31T09:37:58+5:30
Uttarakhand Devastation: चमोली जिला प्रशासन ने बताया कि सुराहीथोटा और जुम्मा के बीच तमक नाले के ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण देर रात दो बजे बाढ़ आ गयी जिससे वहां बना सीमेंट और कंक्रीट का पुल बह गया।
Uttarakhand Devastation: उत्तराखंड के चमोली जिले में ज्योतिर्मठ-मलारी राजमार्ग पर शनिवार देर रात भारी बारिश के कारण तमक बरसाती नाले में आयी बाढ़ से वहां बना एक पुल बह गया जिससे नीति घाटी के सीमांत क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों तथा सीमा पर तैनात सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों का मोटर संपर्क टूट गया । चमोली जिला प्रशासन ने बताया कि सुराहीथोटा और जुम्मा के बीच तमक नाले के ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण देर रात दो बजे बाढ़ आ गयी जिससे वहां बना सीमेंट और कंक्रीट का पुल बह गया।
➡️ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 31, 2025
• पागलनाला
• नंदप्रयाग
• भनेरपानी
• कमेडा
• चटवा पीपल
मार्ग अवरुद्ध है।
➡️ ज्योतिर्मठ–मलारी मार्ग
• तमक नाला में पुल बह जाने से मार्ग यातायात हेतु पूर्णतः अवरुद्ध है।
➡️ थराली क्षेत्र
• कोटदीप में मार्ग अवरुद्ध है pic.twitter.com/Ctc2XHjnsz
अलकनंदा नदी की सहायक जलधारा धौलीगंगा के किनारे स्थित इस क्षेत्र में हुई घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है ।
पुल बहने से तमक से आगे नीति घाटी के सीमांत क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक जनजातीय गांवों और सीमा पर तैनात सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों का मोटर संपर्क ठप हो गया है। करीब तीन साल पूर्व यहां से लगभग पांच किलोमीटर आगे जुम्मा मोटर पुल भी इसी तरह बह गया था।
इस बीच, बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली और ज्योतिर्मठ के बीच दो स्थानों-भनीरपानी और पागलनाला पर मलबा आने से बंद है। जिला प्रशासन ने बताया कि मार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है ।
केदारनाथ को चमोली से जोड़ने वाला कुंड-चमोली राष्ट्रीय राजमार्ग भी बैरागना के समीप भूस्खलन से अवरुद्ध है जिसे खोलने के प्रयास जारी हैं । बारिश के कारण ज्योतिर्मठ क्षेत्र में बिजली प्रभावित है।