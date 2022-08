बलात्कार के दोषियों को मिलने लगी फांसी, इसलिए बढ़े दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

Highlights कानून में बदलाव के बाद बढ़े दुष्कर्म और हत्या के मामले- अशोक गहलोत निर्भया कांड के बाद बदला था बलात्कार संबंधी कानून बलात्कार के मामले में अब फांसी की सजा का प्रावधान

नई दिल्ली: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बलात्कार और हत्या से जुड़ा एक बयान चर्चा में है। गहलोत ने कहा है कि साल 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद बलात्कार संबंधी कानून में बदलाव हुए और बलात्कार की सजा फांसी कर दी गई। इसके कारण दुष्कर्म के बाद हत्या की घटनाओं में इजाफा हुआ है। अशोक गहलोत ने कहा कि यह एक खतरनाक चलन है और देश के लिए बड़ी चिंता की बात है।

Due to the law on the hanging of culprits after the Nirbhaya case, the incidents of murder after rape have increased. This is a dangerous trend being seen in the country: Rajasthan CM and Congress leader Ashok Gehlot in Delhi (05.08) pic.twitter.com/gkjUwFGhra