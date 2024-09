शराब के शौकीनों को दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर महीने में नहीं मिलेगी दारू, इन तारीखों पर शराब की दुकानें रहेंगी बंद

Dry days in Delhi in October and November:दिल्ली में रहने वाले शराब के शौकीनों के लिए यह खबर ध्यान देने वाली है। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों को लेकर बड़ी खबर साझा कि है जिसके मुताबिक, आने वाले अक्टूबर और नवंबर महीने में कई दिनों तक शराब की दुकानें बंद रहने वाली है। दिल्ली में शराब की दुकानें कुल छह दिन बंद रहेंगी।

ये शराब की दुकानें आगामी त्योहारी महीनों अक्टूबर और नवंबर में कुल छह दिन बंद रहेंगी। ये शराब की दुकानें प्रमुख राष्ट्रीय छुट्टियों और धार्मिक त्योहारों के साथ मेल खाती हैं।

आबकारी विभाग के आयुक्त रवि झा द्वारा 19 सितंबर को जारी किए गए आदेश में विशिष्ट तिथियों पर शराब की दुकानें बंद करने के कारणों की रूपरेखा बताई गई है, जो इस प्रकार हैं। अक्टूबर में शराब की दुकानें कुल चार दिन बंद रहेंगी।

2 अक्टूबर - गांधी जयंती (बुधवार)

12 अक्टूबर - विजयादशमी (शनिवार)

17 अक्टूबर - महर्षि वाल्मीकि जयंती (गुरुवार)

31 अक्टूबर - दिवाली (गुरुवार)

नंवबर में शराब की दुकानें कुल दो दिन बंद रहेंगी।

15 नवंबर - गुरु नानक जयंती (शुक्रवार)

24 नवंबर - गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस (रविवार)

आबकारी विभाग के निर्देश के अनुसार, शराब की दुकानों को बंद करना इन महत्वपूर्ण दिनों के पालन के अनुरूप है। राष्ट्रपिता के सम्मान के प्रतीक के रूप में, शराब की दुकानें आमतौर पर गांधी जयंती पर पूरे भारत में बंद रहती हैं, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में है, जिन्हें वैकल्पिक रूप से महात्मा गांधी के रूप में जाना जाता है।

इसके अलावा, दिवाली, गुरु नानक जयंती और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस जैसे प्रमुख धार्मिक त्योहारों के अवसर पर, शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित है क्योंकि इन दिनों को शुष्क दिनों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एल-15 और एल-15 एफ लाइसेंस रखने वाले होटलों को अपने निवासी मेहमानों को शराब परोसने की अनुमति होगी।

यह स्पष्ट करते हुए कि इन शुष्क दिनों के दौरान शराब की बिक्री के निलंबन पर लाइसेंसधारी दुकान मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। आदेश का उल्लंघन करने पर दंड और जुर्माना लगाया जाएगा।

यह आदेश उन होटलों में शराब पीने पर लागू नहीं होता जो लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि यह केवल शराब की खुदरा बिक्री पर लागू होता है।

