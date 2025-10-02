Dry Day Today: गांधी जयंती के दिन भारत में ड्राई डे की घोषणा, जानिए क्या बार और रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री जारी?
By अंजली चौहान | Updated: October 2, 2025 07:44 IST2025-10-02T07:44:31+5:302025-10-02T07:44:54+5:30
Dry Day Today, October 2: आबकारी विभाग ने 2 अक्टूबर, 2025 को गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर पूरे राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया है। दुकानें, पब, बार और रेस्टोरेंट सहित सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी और शराब की बिक्री और सेवा पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
Dry Day Today, October 2: हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक, महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है। "बापू" या "राष्ट्रपिता" के नाम से प्रसिद्ध, मोहनदास करमचंद गांधी एक राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। विशेष अवसरों पर, भारत में शराबबंदी दिवस मनाया जाता है, जब शराब की बिक्री और खरीद प्रतिबंधित होती है। गांधी जयंती 2 अक्तूबर 2025 के अवसर पर, खुदरा दुकानें, पब, बार और रेस्टोरेंट सहित शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान गुरुवार को बंद रहेंगे।
वहीं, दिल्ली आबकारी विभाग ने अक्टूबर 2025 के लिए शुष्क दिवसों की सूची जारी कर दी है। इसमें पुष्टि की गई है कि खुदरा दुकानें, पब, बार और रेस्टोरेंट सहित शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान 2 अक्टूबर, गुरुवार को बंद रहेंगे।
2 अक्टूबर का दोहरा महत्व है क्योंकि इस दिन गांधी जयंती और दशहरा दोनों हैं। चूँकि इस तिथि को शुष्क दिवस घोषित किया गया है, इसलिए होटलों, रेस्टोरेंट, दुकानों या बार में शराब उपलब्ध नहीं होगी। यह प्रतिबंध सभी लाइसेंस धारकों पर लागू है, चाहे वे सरकारी हों या निजी तौर पर प्रबंधित। अधिकारियों ने लोगों को पहले से व्यवस्था करने की सलाह दी है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि नियमों को लागू करने के लिए जाँच की जाएगी।
शुष्क दिवसों पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना कानूनन दंडनीय अपराध है। इस तरह के प्रतिबंध राष्ट्रीय अवकाशों और प्रमुख धार्मिक त्योहारों की भावना को बनाए रखने के लिए हैं। साथ ही, आम उपभोक्ताओं के लिए दुकानों के बंद होने से पहले ही अपनी आपूर्ति पहले से खरीद लेना आम बात है। गौरतलब है कि वर्तमान अधिसूचना में दिवाली को शुष्क दिवस के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, हालाँकि अधिकारी अक्टूबर में बाद में कार्यक्रम को अपडेट कर सकते हैं।
ड्राई डे उस तारीख को संदर्भित करता है जिस दिन लाइसेंस प्राप्त दुकानों, बार और रेस्तरां में शराब की बिक्री पर रोक होती है। ऐसे दिनों की घोषणा आम तौर पर राष्ट्रीय छुट्टियों, प्रमुख धार्मिक त्योहारों या चुनाव अवधि के आसपास की जाती है। कुछ मामलों में, प्रतिबंध पूरे देश में लागू होते हैं, जबकि अन्य में वे स्थानीय परंपराओं और सरकारी नियमों के आधार पर विशेष राज्यों या शहरों तक सीमित होते हैं। हालांकि शराब की बिक्री और सेवा प्रतिबंधित है, लेकिन निजी स्थानों में खपत पर आमतौर पर पुलिस की निगरानी नहीं होती है।
इन उपायों का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना और सांस्कृतिक या धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति सम्मान दिखाना है। पहले से शेड्यूल के बारे में पता होने से लोगों को अप्रत्याशित व्यवधानों के बिना अवसरों और समारोहों की योजना बनाने की अनुमति मिलती है। किसी भी समय आने वाले ड्राई डे के बारे में जानने के लिए आधिकारिक सरकारी सूचनाओं पर नजर रखना महत्वपूर्ण है।