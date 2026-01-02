Dry Day List 2026: इस साल इन मौके पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

Dry Day List 2026: नये साल 2026 का पहला महीना जनवरी शुरू हो गया है। ऐसे में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई डेज़ का सालाना कैलेंडर, यानी जिन तारीखों पर शराब की बिक्री पर रोक है, उसे फाइनल कर दिया गया है। ये पाबंदियां, जो शराब की दुकानों, बार और रेस्टोरेंट पर लागू होती हैं, आमतौर पर बड़े राष्ट्रीय छुट्टियों, धार्मिक त्योहारों और महत्वपूर्ण वर्षगांठों के साथ मेल खाती हैं। इस साल, भारत 2026 में ड्राई डेज़ की लिस्ट में पूरे देश में अनिवार्य बंद और दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में राज्य-विशिष्ट पाबंदियों का मिश्रण शामिल है।

ड्राई डेज को लागू करना राज्य उत्पाद शुल्क कानूनों के तहत मैनेज किया जाता है, जिसका मतलब है कि राष्ट्रीय छुट्टियों पर पूरे देश में पूरी तरह से बैन होता है, जबकि कई धार्मिक और क्षेत्रीय अवसरों पर यह राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है।

2026 में राष्ट्रीय ड्राई डेज

भारत की राष्ट्रीय छुट्टियों को मनाने के लिए पूरे देश में तीन तारीखों को सख्ती से ड्राई डे के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों, हाई-एंड होटल और बार सहित सभी शराब की दुकानें बंद रहती हैं।

26 जनवरी (सोमवार): गणतंत्र दिवस 15 अगस्त (शनिवार): स्वतंत्रता दिवस

2 अक्टूबर (शुक्रवार): गांधी जयंती

2026 के लिए महीने-दर-महीने का शेड्यूल

राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिकांश प्रमुख भारतीय शहरों में निम्नलिखित तारीखों को ड्राई डे के रूप में निर्धारित किया गया है।

पहला क्वार्टर (जनवरी - मार्च) साल की शुरुआत में काफी ज़्यादा पाबंदियां होती हैं, खासकर उत्तर और पश्चिम भारत में।

14 जनवरी (बुधवार): मकर संक्रांति (दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मनाई जाती है)

30 जनवरी (शुक्रवार): शहीद दिवस (महाराष्ट्र और दिल्ली में सख्ती से लागू)

15 फरवरी (रविवार): महाशिवरात्रि

19 फरवरी (गुरुवार): छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती (सिर्फ महाराष्ट्र में)

4 मार्च (बुधवार): होली

20-21 मार्च (शुक्रवार-शनिवार): ईद अल-फितर (तारीखें चांद दिखने पर निर्भर)

26 मार्च (गुरुवार): राम नवमी

31 मार्च (मंगलवार): महावीर जयंती दूसरा क्वार्टर (अप्रैल - जून)

3 अप्रैल (शुक्रवार): गुड फ्राइडे

14 अप्रैल (मंगलवार): अंबेडकर जयंती

1 मई (शुक्रवार): महाराष्ट्र दिवस (सिर्फ महाराष्ट्र में) / बुद्ध पूर्णिमा

26-27 मई (मंगलवार-बुधवार): ईद अल-अधा (बकरीद) (चांद दिखने पर निर्भर)

26 जून (शुक्रवार): मुहर्रम तीसरा क्वार्टर (जुलाई - सितंबर)

25 जुलाई (शनिवार): आषाढ़ी एकादशी (मुख्य रूप से महाराष्ट्र)

26 अगस्त (बुधवार): जन्माष्टमी / ईद-ए-मिलाद (चांद दिखने पर निर्भर)

14 सितंबर (सोमवार): गणेश चतुर्थी

25 सितंबर (शुक्रवार): अनंत चतुर्दशी (गणेश उत्सव का समापन) चौथा क्वार्टर (अक्टूबर - दिसंबर)

20 अक्टूबर (मंगलवार): दशहरा (विजयादशमी)

31 अक्टूबर (शनिवार): महर्षि वाल्मीकि जयंती (उत्तर भारत)

8 नवंबर (रविवार): दिवाली / लक्ष्मी पूजा

24 नवंबर (मंगलवार): गुरु नानक जयंती

6 दिसंबर (रविवार): महापरिनिर्वाण दिवस (मुख्य रूप से महाराष्ट्र)

25 दिसंबर (शुक्रवार): क्रिसमस (कई राज्यों में, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, इसे ड्राई डे के रूप में मनाया जाता है)

भारत में ड्राई डे क्यों होता है?

भारत में ड्राई डे संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित हैं, जो "नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर रोक" को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में सूचीबद्ध करता है। इसका मुख्य उद्देश्य संवेदनशील त्योहारों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, राष्ट्रीय भावना का सम्मान करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। चुनावों के दौरान, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वोटिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले ड्राई डे भी लागू किया जाता है।

