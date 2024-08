Shocking Video: विनोद कांबली का हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, अपने पैरों पर भी नहीं खड़े हो पा रहे पूर्व क्रिकेटर, लोगों ने संभाला

मुंबई: विनोद कांबली एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पूर्व क्रिकेटर को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ा और खुद खड़े होने के लिए बाइक की मदद लेनी पड़ी। आखिरकार, दर्शकों ने 52 वर्षीय कांबली को उस स्थान तक पहुंचने में मदद की, जहां वह जाना चाहते थे। इस घटना का वीडियो कई उपयोगकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया। कांबली को पहले भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रही हैं। 2013 में चेंबूर से वापस आते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें लीलावती अस्पताल पहुंचाया और उनकी जान बचाई। 52 वर्षीय कांबली की दो अवरुद्ध धमनियों की एंजियोप्लास्टी भी हुई थी।

कांबली अपने करियर के शुरुआती दौर में घरेलू क्रिकेट में खूब रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। बल्ले से उनके कारनामों ने उन्हें भारतीय क्रिकेट में अगला बड़ा खिलाड़ी बना दिया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में, बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने 129 मैचों में 9965 रन बनाते हुए 59.67 की औसत से रन बनाए।

उन्होंने 1991 में शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैच में भारत के लिए पदार्पण किया और दो साल बाद 1993 में, उन्हें कोलकाता के ईडन गार्डन में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू का मौका मिला।

It's really sad what ALCOHOL can do to you. This is former Indian cricketer Vinod Kambli’s state as he's escorted off his two wheeler by onlookers to safety. 🥃☠️❌ pic.twitter.com/ibBUlDOT3k