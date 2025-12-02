DRDO के हाई-स्पीड रॉकेट-स्लेज ट्रायल में फाइटर जेट एस्केप सिस्टम की सफलता दिखाई गई | WATCH

By रुस्तम राणा | Updated: December 2, 2025

मंत्रालय ने एक वीडियो के साथ सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह टेस्ट चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज (RTRS) फैसिलिटी में 800 km/h की एकदम कंट्रोल्ड स्पीड पर किया गया। 

नई दिल्ली:रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (DRDO) ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल हाई-स्पीड रॉकेट-स्लेज टेस्ट किया है। देसी फाइटर जेट सेफ्टी टेक को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, इस टेस्ट ने दिखाया कि पायलट-इजेक्शन मैकेनिज्म बहुत खराब हालात में भी सही और सुरक्षित तरीके से काम करता है।

मंत्रालय ने एक वीडियो के साथ सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह टेस्ट चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज (RTRS) फैसिलिटी में 800 km/h की एकदम कंट्रोल्ड स्पीड पर किया गया। 

क्लिप में स्टेज्ड टेस्ट दिखाया गया है, जहाँ सिस्टम ने एक डमी पायलट को कॉकपिट से बाहर निकाल दिया, जिससे पता चलता है कि जब कोई फाइटर जेट जानलेवा स्थिति में आता है तो यह मैकेनिज्म कैसे सुरक्षित इजेक्शन पक्का करता है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ट्रायल ने एक मॉडर्न एस्केप सिस्टम के तीन ज़रूरी हिस्सों — कैनोपी सेवरेंस, इजेक्शन सीक्वेंसिंग, और कम्प्लीट एयरक्रू रिकवरी — को वैलिडेट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO, इंडियन एयर फ़ोर्स, ADA, HAL, और इंडस्ट्री पार्टनर्स को बधाई दी, और इसे एक अहम मील का पत्थर बताया जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करता है और आत्मनिर्भरता की दिशा में इसके बड़े कदम को आगे बढ़ाता है।

यह लेटेस्ट टेस्टिंग माइलस्टोन डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दिखाने की बड़ी कोशिशों के बीच आया है। अगस्त की शुरुआत में, DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत ने कहा था कि मई में किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पश्चिमी बॉर्डर पर एक मुश्किल, मल्टी-डोमेन मिशन के दौरान देसी मिलिट्री सिस्टम के असर को दिखाया था।

