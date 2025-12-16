SIR in West Bengal: चुनाव आयोग ने जारी की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, 58 लाख से ज्यादा नाम कटे, जानें वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने का तरीका

SIR in West Bengal: भारतीय चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के बाद पश्चिम बंगाल के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। एसआईआर की लिस्ट में चुनाव आयोग ने 58 लाख से ज्यादा नामों को काट दिया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से गिनती का चरण खत्म हो गया है और अब दावों, आपत्तियों और सुनवाई का ज़्यादा मुश्किल काम शुरू होगा।

तीन चरणों वाली SIR प्रक्रिया का दूसरा हिस्सा फरवरी 2026 तक चलेगा। बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले, 14 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी।

ईसीआई द्वारा जारी डेटा के अनुसार, कुल 58,20,898 वोटरों के नाम हटाने के लिए पहचाने गए हैं, जिसमें लगभग 24,16,852 ऐसे वोटर शामिल हैं जिन्हें मृत घोषित किया गया है। इसके बाद 19,88,076 ऐसे वोटर हैं जो या तो स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं या माइग्रेट कर गए हैं। इसके अलावा, 12,20,038 वोटरों को लापता के रूप में मार्क किया गया है, जबकि 1,38,328 नामों को डुप्लीकेट, गलत या फर्जी एंट्री के रूप में पहचाना गया है। "अन्य कारणों" से 57,604 और नामों को हटाने का प्रस्ताव दिया गया है।

हालांकि, जिन लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया है, वे सहायक डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म 6 में अपना दावा सबमिट कर सकते हैं।

अपना नाम कैसे चेक करें

1- अगर आप SIR के बाद बंगाल वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग की वेबसाइट eci.gov.in या बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी की ऑफिशियल वेबसाइट ceowestbengal.gov.in पर जाएं।

2- अब, वोटर के नाम और वोटर फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर से सर्च करें और वोटर की डिटेल्स वेबसाइट पर दिखाई देंगी।

अगर वेबसाइट उपलब्ध या एक्सेसिबल न हो तो क्या करें?

अगर वेबसाइट उपलब्ध या एक्सेसिबल नहीं है, तो आयोग द्वारा नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) से संपर्क करें। हर पोलिंग बूथ से ड्राफ्ट लिस्ट की एक कॉपी BLO के पास उपलब्ध होगी। सहायता के लिए राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल असिस्टेंट (BLA) से भी संपर्क किया जा सकता है।

अगर आपको ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिल रहा है, तो आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने चाहिए:

सबसे पहले, आपको फॉर्म 6 और उसके साथ एनेक्सर-IV भरकर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को जमा करना होगा। इसे BLO के ऑफिस में जमा किया जा सकता है। इसे वेबसाइट voters.eci.gov.in या E-NET ऐप के ज़रिए ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।

जो वोटर अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल करवाना चाहते हैं, उन्हें कमीशन द्वारा बुलाई गई सुनवाई में शामिल होना होगा।

जानकारी के अनुसार, वोटरों को सुनवाई करने वालों को समझाना होगा कि उनके नाम क्यों नहीं जोड़े जा सके और उन्हें भारतीय नागरिक होने और वोट देने के योग्य होने का सबूत देना होगा।

आपको कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे?

चुनाव आयोग इन डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार करेगा:

राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशन धारक के तौर पर पहचान पत्र जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट

माध्यमिक या किसी अन्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र

राज्य सरकार के तहत किसी संगठन द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र

वन अधिकार प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र

स्थानीय प्रशासन द्वारा परिवार रजिस्टर सरकार द्वारा जारी किया गया भूमि आवंटन या घर आवंटन प्रमाण पत्र

1987 से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट जो पोस्ट ऑफिस, बैंक, जीवन बीमा निगम या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया हो।

