Delhi Metro fares hike: कई सालों में पहली बार दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा, चेक करें नए टिकट की कीमतें

By रुस्तम राणा | Updated: August 25, 2025 09:17 IST2025-08-25T09:17:12+5:302025-08-25T09:17:12+5:30

डीएमआरसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली मेट्रो सेवाओं के यात्री किराए में आज से, यानी 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से संशोधन किया गया है। यह वृद्धि न्यूनतम है, जो यात्रा की दूरी के आधार पर ₹1 से ₹4 तक है (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए ₹5 तक)।

DMRC hikes Delhi Metro fares for first time in years. Check new ticket prices | Delhi Metro fares hike: कई सालों में पहली बार दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा, चेक करें नए टिकट की कीमतें

Delhi Metro fares hike: कई सालों में पहली बार दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा, चेक करें नए टिकट की कीमतें

नई दिल्ली:दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो सेवाओं के किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे शहर की परिवहन जीवनरेखा पर यात्रा करना अधिक महंगा हो जाएगा। डीएमआरसी के अनुसार, यात्रियों को दूरी के आधार पर ₹1 से ₹4 तक का बढ़ा हुआ किराया देना होगा। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किराया ₹5 तक बढ़ा दिया गया है।

डीएमआरसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली मेट्रो सेवाओं के यात्री किराए में आज से, यानी 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से संशोधन किया गया है। यह वृद्धि न्यूनतम है, जो यात्रा की दूरी के आधार पर ₹1 से ₹4 तक है (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए ₹5 तक)।

किराया संशोधन के बाद, दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया अब ₹11 है, जबकि अधिकतम किराया ₹64 निर्धारित किया गया है। डीएमआरसी ने पिछली बार 2017 में चौथी किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) की सिफारिशों के आधार पर अपने किराए में संशोधन किया था। यानी यह आठ सालों में दिल्ली मेट्रो का पहला किराया संशोधन है।

दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी की जानकारी

दिल्ली मेट्रो के संशोधित किराए सोमवार से लागू हो गए हैं। 0-2 किलोमीटर और 2-5 किलोमीटर के किराए में ₹1 की बढ़ोतरी की गई है। पहले किराए ₹10 और ₹20 थे, जो अब ₹11 और ₹21 होंगे। 5 से 12 किलोमीटर की दूरी का किराया ₹30 से बढ़ाकर ₹32 कर दिया गया है। 21 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए यात्रियों को ₹43 देने होंगे, जो मौजूदा ₹40 से ₹3 ज़्यादा है।

21 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए, किराए में ₹4 की वृद्धि की गई है। 32 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को ₹54 और इससे अधिक दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को ₹64 का भुगतान करना होगा।

किराए में वृद्धि के बावजूद, स्मार्ट कार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों को प्रत्येक यात्रा पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी, साथ ही ऑफ-पीक घंटों (सुबह 8 बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात 9 बजे के बाद) के दौरान 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
 

Web Title: DMRC hikes Delhi Metro fares for first time in years. Check new ticket prices

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Delhi MetroDelhi Metro Rail Corporationदिल्ली मेट्रोदिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन