Delhi Metro fares hike: कई सालों में पहली बार दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा, चेक करें नए टिकट की कीमतें

नई दिल्ली:दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो सेवाओं के किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे शहर की परिवहन जीवनरेखा पर यात्रा करना अधिक महंगा हो जाएगा। डीएमआरसी के अनुसार, यात्रियों को दूरी के आधार पर ₹1 से ₹4 तक का बढ़ा हुआ किराया देना होगा। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किराया ₹5 तक बढ़ा दिया गया है।

डीएमआरसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली मेट्रो सेवाओं के यात्री किराए में आज से, यानी 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से संशोधन किया गया है। यह वृद्धि न्यूनतम है, जो यात्रा की दूरी के आधार पर ₹1 से ₹4 तक है (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए ₹5 तक)।

किराया संशोधन के बाद, दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया अब ₹11 है, जबकि अधिकतम किराया ₹64 निर्धारित किया गया है। डीएमआरसी ने पिछली बार 2017 में चौथी किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) की सिफारिशों के आधार पर अपने किराए में संशोधन किया था। यानी यह आठ सालों में दिल्ली मेट्रो का पहला किराया संशोधन है।

The passenger fares of the Delhi Metro services have been revised with effect from today, that is, 25th August 2025 (Monday) onwards. The increase is minimal, ranging from ₹ 1 to ₹ 4 only depending on the distance of travel (upto ₹5 for the Airport Express Line). The new fare… pic.twitter.com/gOgOGmebxz — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 25, 2025

दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी की जानकारी

दिल्ली मेट्रो के संशोधित किराए सोमवार से लागू हो गए हैं। 0-2 किलोमीटर और 2-5 किलोमीटर के किराए में ₹1 की बढ़ोतरी की गई है। पहले किराए ₹10 और ₹20 थे, जो अब ₹11 और ₹21 होंगे। 5 से 12 किलोमीटर की दूरी का किराया ₹30 से बढ़ाकर ₹32 कर दिया गया है। 21 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए यात्रियों को ₹43 देने होंगे, जो मौजूदा ₹40 से ₹3 ज़्यादा है।

21 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए, किराए में ₹4 की वृद्धि की गई है। 32 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को ₹54 और इससे अधिक दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को ₹64 का भुगतान करना होगा।

किराए में वृद्धि के बावजूद, स्मार्ट कार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों को प्रत्येक यात्रा पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी, साथ ही ऑफ-पीक घंटों (सुबह 8 बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात 9 बजे के बाद) के दौरान 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।



Web Title: DMRC hikes Delhi Metro fares for first time in years. Check new ticket prices