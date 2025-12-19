जनता के असीम प्रेम और समर्थन से बड़ी प्रेरणा, विजय ने कहा-मेरी जिंदगी के हर पड़ाव में तमिलनाडु के लोग मेरे साथ रहे
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 19, 2025 13:44 IST2025-12-19T13:42:35+5:302025-12-19T13:44:52+5:30
चेन्नईः तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख एवं अभिनेता विजय ने कहा कि उन्हें जनता के असीम प्रेम और समर्थन से बड़ी प्रेरणा मिली है और इसे उन्होंने अपनी “सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति” बताया। बृहस्पतिवार को इरोड में अपनी जनसभा के बाद एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट में विजय ने कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने और उन्हें स्नेह देने के लिए आभार व्यक्त किया।
उन्होंने लिखा, “मेरी जिंदगी के हर पड़ाव में आप (तमिलनाडु के लोग) मेरे साथ रहे। आपका असीम प्रेम और समर्थन मुझे बहुत प्रेरणा देता है। यही प्रेरणा मेरी सबसे बड़ी ताकत है।” बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गरीबी में जी रहे लोगों के लिए एक नए सवेरे का उदय होना चाहिए।
टीवीके के संस्थापक ने कहा, “समय को केवल लालसाओं और सपने देखने में नहीं गुजराना चाहिए। इसीलिए मैंने यह राजनीतिक सफर शुरू किया, ताकि मैं आप लोगों के लिए काम कर सकूं… जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया।” उन्होंने कहा, ‘‘हम फिर मिलेंगे। विजय निश्चित है।’’