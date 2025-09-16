Festival Special Train: दिवाली और छठ पूजा के लिए 1,126 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा, चेक करें रूट और समय

By अंजली चौहान | Updated: September 16, 2025

Festival Special Train: मध्य रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए 1,126 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है, जिसमें 944 पहले से घोषित ट्रेनें और 182 नई सेवाएं शामिल हैं। ये ट्रेनें मुख्य रूप से मुंबई, पुणे और आसपास के शहरों से उत्तर और पूर्वी भारत के प्रमुख गंतव्यों को जोड़ेंगी।

Festival Special Train: त्योहारों का मौसम भारतीय परिवारों के लिए खुशियों, एकजुटता और घर वापसी का समय होता है। दीपावली, जिसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है, और छठ पूजा, जो सूर्य देव और प्रकृति को समर्पित है, ये दोनों ही पर्व भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने का अभिन्न हिस्सा हैं। इन त्योहारों के दौरान, लाखों लोग अपने पैतृक स्थानों और प्रियजनों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं। इस भारी भीड़ को देखते हुए, भारतीय रेलवे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

मध्य रेलवे ने इस वर्ष दिवाली और छठ पूजा के लिए यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। भीड़ को नियंत्रित करने और सभी को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से, मध्य रेलवे ने 1,126 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें विभिन्न मार्गों पर चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। 

इस पहल का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी यात्री अपने परिवार से दूर न रहे और समय पर अपने गंतव्य तक पहुँच सके। इन विशेष ट्रेनों के रूटों की जानकारी आगे दी गई है, जो यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी साधन साबित होगी।

दिवाली, दुर्गा पूजा और छठ पूजा के लिए 1,126 विशेष ट्रेनें

12 सितंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में, मध्य रेलवे ने कहा कि वह पहले से घोषित 944 विशेष ट्रेनों के अलावा 182 अतिरिक्त ट्रेनें जोड़ रहा है।

मध्य रेलवे ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "मध्य रेलवे 2025 में पूजा, दिवाली और छठ पर्व के लिए 1126 विशेष ट्रेनें चलाएगा। पहले से घोषित 944 विशेष ट्रेनों के अलावा 182 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। मध्य रेलवे आगामी पूजा, दिवाली और छठ त्योहार के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए 182 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाएगा। मध्य रेलवे द्वारा दिवाली/छठ पूजा के लिए कुल 1126 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें से 182 विशेष ट्रेनों की घोषणा अभी और 944 विशेष ट्रेनों की घोषणा पहले की जा चुकी है।"

भारतीय रेलवे उत्सव विशेष ट्रेनें: रूट

दिवाली, दुर्गा पूजा और छठ पूजा के लिए घोषित अधिकांश विशेष ट्रेनें मुंबई और पुणे से हैं। कुछ विशेष रूट हैं - मुंबई-दानापुर, मुंबई-बनारस, मुंबई-मऊ, मुंबई-करीमनगर, पुणे-अमरावती और पुणे-सांगानेर।

लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से चलने वाली ट्रेनें:

LTT-दानापुर द्वि-साप्ताहिक विशेष (40 सेवाएं):

ट्रेन संख्या 01017 LTT से हर सोमवार और शनिवार को 27 सितंबर से 1 दिसंबर तक चलेगी।

ट्रेन संख्या 01018 दानापुर से हर सोमवार और बुधवार को 29 सितंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी।

LTT-मऊ द्वि-साप्ताहिक विशेष (40 सेवाएं):

ट्रेन संख्या 01123 LTT से हर शुक्रवार और रविवार को 26 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगी।

ट्रेन संख्या 01124 मऊ से हर रविवार और मंगलवार को 28 सितंबर से 2 दिसंबर तक चलेगी।

LTT-बनारस द्वि-साप्ताहिक विशेष (40 सेवाएं):

ट्रेन संख्या 01051 LTT से हर बुधवार और गुरुवार को 24 सितंबर से 27 नवंबर तक चलेगी।

ट्रेन संख्या 01052 बनारस से हर शुक्रवार और शनिवार को 26 सितंबर से 29 नवंबर तक चलेगी।

LTT-करीमनगर साप्ताहिक विशेष (6 सेवाएं):

ट्रेन संख्या 01067 LTT से हर मंगलवार को 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगी।

पुणे से चलने वाली ट्रेनें:

पुणे-अमरावती साप्ताहिक विशेष (16 सेवाएं):

ट्रेन संख्या 01403 पुणे से हर मंगलवार को 7 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेगी।

ट्रेन संख्या 01404 अमरावती से हर बुधवार को 8 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगी।

पुणे-सांगानेर साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष (14 सेवाएं):

ट्रेन संख्या 01405 पुणे से हर शुक्रवार को 26 सितंबर से 7 नवंबर तक चलेगी।

ट्रेन संख्या 01406 सांगानेर से हर शनिवार को 27 सितंबर से 8 नवंबर तक चलेगी।

पुणे-सांगानेर द्वि-साप्ताहिक विशेष (26 सेवाएं):

ट्रेन संख्या 01411 पुणे से हर गुरुवार और रविवार को 25 सितंबर से 6 नवंबर तक चलेगी।

ट्रेन संख्या 01412 सांगानेर से हर शुक्रवार और सोमवार को 26 सितंबर से 7 नवंबर तक चलेगी।

इन ट्रेनों के लिए बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और रेलवे आरक्षण काउंटरों पर शुरू हो चुकी है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे टिकटों की बढ़ती मांग के कारण जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करा लें।

